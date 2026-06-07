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رئيس الوزراء: المواطن يشكو من ارتفاع الأسعار لكننا في مسار إصلاحي سليم

كتب : حسن مرسي

06:02 م 07/06/2026 تعديل في 06:20 م

الدكتور مصطفى مدبولي

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أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المواطن يشكو من ارتفاع الأسعار ويواجه مشكلات، لكن الأهم أن الدولة تتحرك في مسار إصلاحي سليم، مع تحقيق نمو اقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب.

وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في الإسكندرية، أن المنطقة تمر بظروف صعبة للغاية خلفت تداعيات اقتصادية كبيرة، لكن مصر تمضي في مسارها رغم المعوقات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مدير شركة كوكاكولا أبلغه خلال افتتاح الخط الجديد للإنتاج أن الشركة اتخذت قرارًا استراتيجيًا بالتواجد في مصر، لأن حالة الاستقرار والأمن ملموسة بشكل كبير.

وتابع أن "مصر سوق كبير في المنطقة وعامل جذب كبير للاستثمارات، ومدير شركة كوكاكولا أكد إن الشركات العالمية بتتابع اللي بيتنفذ في الدولة بغض النظر عن الاضطرابات في المنطقة".

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن القيادة السياسية وضعت خطة لتطوير الدولة ويتم تنفيذها رغم المشكلات والاضطرابات في المنطقة التي تتأثر بها مصر كجزء من الشرق الأوسط.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعي تمامًا وجود تحديات على المدى القصير، لكن هناك اطمئنانًا للرؤية التي تُبذل بأن مصر ستكون في مكان أفضل خلال بضع سنوات.

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مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

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