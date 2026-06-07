إعلان

إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق شبين القناطر بالقليوبية

كتب : أسامة علاء الدين

06:07 م 07/06/2026

سيارة اسعاف ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أُصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق شبين القناطر بين منطقتي الدير والمنزلة، في اتجاه مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تحرك أمني وإسعافي سريع


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف التابعة لهيئة الإسعاف المصرية فرع القليوبية إلى موقع البلاغ، للتعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفيات.

توزيع المصابين على مستشفيين


وكشفت المعاينة الأولية أن الحادث أسفر عن إصابة 7 أشخاص، حيث تم نقل 5 مصابين إلى مستشفى شبين القناطر المركزي، بينما جرى نقل مصابين اثنين إلى مستشفى قها التخصصي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية


اتخذت الجهات المعنية الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، كما تواصل العمل على رفع آثار الحادث من الطريق وإعادة تسيير الحركة المرورية بصورة طبيعية أمام المواطنين. وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق لكشف ملابسات الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث ميكروباص شبين القناطر القليوبية الحوادث المرورية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

إيران تكشف "العقبة الرئيسية" في المفاوضات مع أمريكا.. ما هي؟
شئون عربية و دولية

إيران تكشف "العقبة الرئيسية" في المفاوضات مع أمريكا.. ما هي؟
"نشر مواد إباحية".. تفاصيل اتهام جديد يطارد ديلان بولات بعد مقتل حارس
زووم

"نشر مواد إباحية".. تفاصيل اتهام جديد يطارد ديلان بولات بعد مقتل حارس
27 ألف برميل يوميًا.. حقول سيناء البحرية تسجل أعلى إنتاج منذ 9 سنوات
اقتصاد

27 ألف برميل يوميًا.. حقول سيناء البحرية تسجل أعلى إنتاج منذ 9 سنوات
بعد تداول سيرتها الذاتية على أنها زوجة خالد سرحان.. همسة إمام تعلق: "غرائب
زووم

بعد تداول سيرتها الذاتية على أنها زوجة خالد سرحان.. همسة إمام تعلق: "غرائب
رئيس الوزراء: المواطن يشكو من ارتفاع الأسعار لكننا في مسار إصلاحي سليم
أخبار مصر

رئيس الوزراء: المواطن يشكو من ارتفاع الأسعار لكننا في مسار إصلاحي سليم

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

محامي صبري نخنوخ: المستجدات تُعقّد موقف الدفاع وقد انسحب من القضية