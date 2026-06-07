أُصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق شبين القناطر بين منطقتي الدير والمنزلة، في اتجاه مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تحرك أمني وإسعافي سريع



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف التابعة لهيئة الإسعاف المصرية فرع القليوبية إلى موقع البلاغ، للتعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفيات.

توزيع المصابين على مستشفيين



وكشفت المعاينة الأولية أن الحادث أسفر عن إصابة 7 أشخاص، حيث تم نقل 5 مصابين إلى مستشفى شبين القناطر المركزي، بينما جرى نقل مصابين اثنين إلى مستشفى قها التخصصي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية



اتخذت الجهات المعنية الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، كما تواصل العمل على رفع آثار الحادث من الطريق وإعادة تسيير الحركة المرورية بصورة طبيعية أمام المواطنين. وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق لكشف ملابسات الحادث.