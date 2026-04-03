روت زوجة الشاب عبداللطيف قضب، أحد ضحايا حادث قرية طنوب بطريق كفر داوود، تفاصيل مؤثرة عن الأيام الأخيرة في حياته، قبل أن يلقى مصرعه في الحادث المأساوي.

كان بيشوف كوابيس

قالت الزوجة لموقع "مصراوي"، إن زوجها لديه 4 بنات، وكان يعمل صيادًا، إلا أن ظروف المعيشة الصعبة دفعته للبحث عن عمل آخر.

وأضافت أن أحد أصدقائه نصحه بالعمل في مزارع الدواجن نظرًا لأن العائد المادي أفضل، فقرر ترك الصيد والاتجاه للعمل معهم.

وأكدت أنه قبل وفاته بيومين، كان يردد لها: “عمال أشوف كوابيس وحاسس إني هموت”.

مكالمة غيرت قراره

أوضحت الزوجة أن يوم الحادث لم يكن ينوي الخروج للعمل، إلا أن اتصالًا من أصدقائه غيّر قراره، وأضافت: “قالوله تعالى معانا وهنقسم اليومية مع بعض”، وبالفعل خرج معهم، قبل أن تنتهي رحلته بشكل مأساوي.

خلفية الحادث

شهد طريق كفر داوود بنطاق قرية طنوب التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية حادثًا مأساويًا فجر الخميس، أسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

وأوضحت المعلومات أن الضحايا خرجوا مساء الأربعاء، في طريقهم للعمل، حيث يعمل أغلبهم بنظام اليومية في مزارع الدواجن، ويتقاضون نحو 300 جنيه يوميًا، ويساهمون في إعالة أسرهم.

ترك عبداللطيف خلفه 4 بنات، لتبدأ أسرته رحلة جديدة من المعاناة بعد فقدان عائلها الوحيد، في واحدة من القصص المؤلمة التي كشف عنها حادث طنوب.

