أوجاع طنوب.. شاب وعمه ضمن ضحايا حادث السادات في المنوفية

كتب : أحمد الباهي

03:16 م 02/04/2026 تعديل في 03:47 م
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    حادث السادات في المنوفية (1)
  • عرض 8 صورة
    حادث السادات في المنوفية (2)
  • عرض 8 صورة
    حادث السادات في المنوفية (4)
  • عرض 8 صورة
    حادث السادات في المنوفية (6)
  • عرض 8 صورة
    حادث السادات في المنوفية (5)
  • عرض 8 صورة
    حادث السادات في المنوفية (7)
  • عرض 8 صورة
    حادث السادات في المنوفية (8)

فقدت أسرة في قرية طنوب شابين من أبنائها في حادث السادات المروع، وهم صبري حامد صبري عبد ربه وعمه حامد صبري عبد ربه، حيث بدأ يومهم بالخروج من القرية أمس الساعة 5:10 مساءً متجهين للعمل في مزارع الدواجن، قبل أن تودعهم الأسرة فجر اليوم الخميس بعد وقوع الحادث أثناء العودة.


شاب مكافح وعمه المرافق

عرف صبري بين أهالي القرية بحسن الخلق والسيرة الطيبة، وكان شاباً مكافحاً يستعد لحياة مستقرة بعد كتب كتابه قبل أيام قليلة.

أما عمه حامد صبري عبد ربه، فقد كان رفيقه في رحلة لقمة العيش اليومية، معاً يذهبان للعمل في مزارع الدواجن لتوفير رزقهم اليومي، قبل أن تنتهي حياتهما فجأة في حادث مأساوي.

رحلة العمل الأخيرة

استقل الاثنان سيارة نصف نقل رفقة مجموعة من أبناء القرية، متجهين للعمل في مزارع الدواجن لجمع الفراخ أو التطعيم. كانت رحلة عادية بحثاً عن الرزق اليومي، لكنها انتهت بشكل مأساوي بعد اصطدام سيارتهم بسيارة نقل ثقيل أثناء العودة فجر الخميس.

تفاصيل الحادث المروع

وقع الحادث بطريق مفارق طيبة بمدينة السادات، نتيجة تصادم عنيف بين سيارة نصف نقل تقل العمال وأخرى نقل ثقيل، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين، من بينهم الشاب وعمه.

حالة الحزن بين أهالي القرية

خيم الحزن على القرية بالكامل، وسط صدمة كبيرة لدى جميع أهالي طنوب، خاصة مع فقدان اثنين من أفراد عائلة واحدة، في حادث مفجع لم يكن في الحسبان.

ويترقب الأهالي صدور تصاريح الدفن لتشييع الجثامين، وسط دعوات بالرحمة للضحايا والصبر لذويهم.

خلفية الحادث والتحقيقات

تشير التحريات إلى أن الحادث وقع نتيجة مخالفة السير عكس الاتجاه، مع استمرار التحقيقات لكشف كافة الملابسات وتحديد المسؤوليات القانونية تجاه المتسببين في الواقعة.

ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
هل تحرّك الأهلي لإعادة أكرم توفيق؟.. التفاصيل الكاملة
هل تحرّك الأهلي لإعادة أكرم توفيق؟.. التفاصيل الكاملة
عبد الرحمن أبو زهرة يتصدر التريند بسبب أزمته الصحية ونقله للمستشفى
عبد الرحمن أبو زهرة يتصدر التريند بسبب أزمته الصحية ونقله للمستشفى

وظائف حكومية.. فتح باب التقديم على فرص عمل بوزارة الإسكان لمدة شهر
وظائف حكومية.. فتح باب التقديم على فرص عمل بوزارة الإسكان لمدة شهر
زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل احتفالًا بعيد القيامة
زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل احتفالًا بعيد القيامة

