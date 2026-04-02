بينهم أب وابنه.. ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم طريق "مفارق طيبة" بالمنوفية

كتب : مصراوي

08:26 ص 02/04/2026
    فور وقوع الحادث
    صدمة المارة عقب وقوع الحادث

المنوفية- أحمد الباهي:

لقي 8 أشخاص مصرعهم، بينهم أب وابنه، بينما أصيب 3 آخرون، في حادث تصادم مروع بين سيارتين نقل بطريق مفارق طيبة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس.

تلقى اللواء علاء الدين الجاحر مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل على الطريق المشار إليه، ووجود ضحايا ومصابين.

بالانتقال والفحص، تبين أن إحدى السيارتين نصف نقل كانت تقل عمالة من قرية طنوب التابعة لمركز تلا، إذ كانت محملة بعدد من العمال، قبل أن تصطدم بسيارة نقل ثقيل، ما أسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا.

أسفر الحادث عن وفاة كلا من: "المصري عبد اللطيف قطب، وحامد صبري حامد، وبركات شعبان بركات، ومحمد ياسر الزنفلي، وعلي فاروق البلتاجي، وإبراهيم غياض
محمد الشحات".

كما أسفر الحادث عن إصابة كلا من: "محمود إبراهيم شريف، ومحمود سعد علي، والسيد عبد النبي هلال".

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، إذ جرى نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى السادات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.

