أول صور من موقع حادث تصادم مروع بطريق "كفر داود- السادات" في المنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

حصل "مصراوي" على الصور الأولى من موقع حادث التصادم المروع الذي وقع على طريق "كفر داود– السادات" أمام مفارق التحرير، بمحافظة المنوفية، وأسفر عن مصرع 8 أشخاص، جرى نقل جثامينهم إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى نقل ثقيل.

على الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

قال شهود عيان لموقع "مصراوي"، إن السيارة كانت تقل عددًا من العمال، مشيرين إلى أن قوة الاصطدام أدت إلى وفاة جميع من كانوا بداخلها في الحال.

دفعت الأجهزة المعنية بسيارات الإسعاف لنقل الجثامين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.