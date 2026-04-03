أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، استمرار تكثيف الحملات الرقابية المشتركة على الأسواق ومنافذ تداول المستلزمات الزراعية، لضبط أي محاولات للغش أو تداول تقاوي غير مطابقة للمواصفات، حفاظًا على حقوق المزارعين وجودة المحاصيل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

وفي هذا الإطار، شنت مديرية التموين بالشرقية، برئاسة المهندس السيد حرز الله وكيل الوزارة، وبالتنسيق مع مديرية الزراعة برئاسة المهندس عماد جنجن، حملة تفتيشية مفاجئة، بمشاركة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية، استهدفت مصنعًا غير مرخص لتعبئة التقاوي داخل مزرعة دواجن بقرية كفر الأشقم التابعة لمركز فاقوس.

جاءت الحملة عقب ورود معلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص بإدارة وتشغيل المصنع بشكل غير قانوني لإنتاج وتعبئة تقاوي زراعية مغشوشة تمهيدًا لطرحها بالسوق السوداء.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط كمية من الذرة البيضاء، تبين أن جزءًا منها تم تلوينه باستخدام دهانات حوائط (بويه حمراء) بهدف الغش والتدليس، كما تم التحفظ على 2 طن و400 كجم من التقاوي المغشوشة المعبأة داخل شكائر تحمل أسماء شركات أخرى، في محاولة لإضفاء صفة رسمية عليها.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية المزارعين من عمليات الغش.

وناشد محافظ الشرقية، مزارعي المحافظة بضرورة توخي الحذر عند شراء التقاوي، والتأكد من الحصول عليها من المنافذ المعتمدة أو الشركات المرخصة، مع ضرورة الحصول على فاتورة رسمية، والتأكد من وجود بطاقة الاعتماد الصادرة عن الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي على العبوات.

كما أكد المحافظ أن وزارة الزراعة تواصل تقديم الدعم الفني والتيسيرات للمزارعين، مع توفير تقاوي معتمدة وعالية الجودة عبر منافذها الرسمية، بما يسهم في حماية الإنتاج الزراعي ودعم الاقتصاد الوطني.