أصيب 3 عمال زراعيين، منذ قليل، بحروق متفرقة، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل استراحة عمال بمزرعة في منطقة سهل بركة التابعة لمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

بلاغ أمني بالحادث

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوصول عدد من العمال المصابين بحروق إلى مستشفى الفرافرة المركزي، عقب وقوع حادث داخل إحدى المزارع.

أسماء المصابين

كشفت المعاينة الأولية أن انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل استراحة العمال أسفر عن إصابة كل من: "محمود. إ. ع"، 27 عامًا، و"محمد. ب. أ"، 31 عامًا، و"أحمد. م. ع"، 41 عامًا، وجميعهم يعملون عمالًا زراعيين.

وأصيب العمال الثلاثة بحروق متفرقة من الدرجة الأولى في الوجه والذراعين، نتيجة الانفجار المفاجئ داخل الاستراحة.

نقل المصابين والتحقيقات

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.