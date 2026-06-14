إعلان

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم.. 80 جنيها لكيلو البلطي

كتب : أحمد الخطيب

10:45 ص 14/06/2026

أسعار السمك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الأحد 14-6-2026، مقارنة بأسعار أمس، حسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 76 و80 جنيهًا.

سعر كيلو المكرونة السويسي: يتراوح بين 80 و130 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: تراوح بين 250 و450 جنيهًا.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 50 و200 جنيه.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

سعر كيلو قشر بياض: يتراوح بين 190 جنيهًا و300 جنيه.

سعر كيلو سمك موسى: يتراوح بين 250 و450 جنيهًا.

سعر كيلو البربون: يتراوح بين 170 جنيهًا و210 جنيهات.

سعر كيلو البوري: يتراوح بين 140 و200 جنيه.

سعر كيلو الوقار: يتراوح بين 150 و350 جنيهًا.

سعر كيلو الدنيس: يتراوح بين 275 و475 جنيهًا.

الأسماك المجمدة

سعر كيلو البربون المجمد: يتراوح بين 30 و60 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري المجمد: يتراوح بين 175 و525 جنيهًا.

سعر كيلو الماكريل المجمد: يتراوح بين 150 و250 جنيهًا.

سعر كيلو السردين: يتراوح بين 30 و130 جنيهًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار السمك البلطي أسعار الكابوريا أسعار الأسماك والمأكولات البحرية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

5 نصائح لتجنب أضرار التكييف في الحر.. أبرزها التهوية الجيدة
نصائح طبية

5 نصائح لتجنب أضرار التكييف في الحر.. أبرزها التهوية الجيدة

فيلم رعب.. "ابن آوى" يصيب 11 إسرائيليا ويثير الذعر قرب بحيرة طبريا
شئون عربية و دولية

فيلم رعب.. "ابن آوى" يصيب 11 إسرائيليا ويثير الذعر قرب بحيرة طبريا
رقم قياسي.. مصدر بالكهرباء: الأحمال تقترب من 37 ألف ميجاوات
أخبار مصر

رقم قياسي.. مصدر بالكهرباء: الأحمال تقترب من 37 ألف ميجاوات

عموتة يصل القاهرة خلال ساعات بعد التوقيع موسمًا مع الأهلي
رياضة محلية

عموتة يصل القاهرة خلال ساعات بعد التوقيع موسمًا مع الأهلي
لماذا أُغلق منتزه إدكو عقب زيارة رئيس الوزراء؟.. بيان يكشف السبب
أخبار المحافظات

لماذا أُغلق منتزه إدكو عقب زيارة رئيس الوزراء؟.. بيان يكشف السبب

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

ألمانيا

ألمانيا

- -

20:00

كوراساو

كوراساو

كأس العالم

البرازيل

البرازيل

1 1

01:00

المغرب

المغرب

كأس العالم

أستراليا

أستراليا

2 0

07:00

تركيا

تركيا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

طرح 314 شقة جديدة في 8 مدن.. اعرف الأماكن والمواعيد وطريقة الحجز
الدعم النقدي المشروط.. ماذا سيحصل المواطن وكيف ستعمل المنظومة الجديدة؟
حتى 93 قرشا.. سعر الدولار يهبط مقابل الجنيه في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم