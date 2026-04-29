اندلع حريق هائل في منطقة تقسيم سيد صادق بمدينة الفيوم، صباح اليوم الأربعاء، بأحد الأبراج السكنية المكونة من 11 طابقًا، خلف مستشفى الندى، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق ضخم بالأدوار العلوية لبرج سكني بمنطقة تقسيم سيد صادق التابعة لدائرة قسم أول الفيوم، ما استدعى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للتعامل الفوري مع البلاغ.

الدفع بـ5 سيارات إطفاء وسلم هيدروليكي

انتقلت قوات الحماية المدنية بإشراف العقيد إسلام حمدي وكيل إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء، من بينها سيارة مزودة بسلم هيدروليكي للوصول إلى الأدوار المرتفعة والسيطرة على ألسنة اللهب.

وتمكنت القوات من محاصرة النيران وإخمادها بالكامل قبل امتدادها إلى الأبراج السكنية المجاورة، وسط حالة من التوتر بين السكان بسبب كثافة الأدخنة التي غطت سماء المنطقة في ساعات الصباح الأولى، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أعمالهم والطلاب إلى مدارسهم.

ماس كهربائي وراء اندلاع الحريق

وكشفت المعاينة الأولية أن سبب الحريق يرجع إلى حدوث ماس كهربائي بوصلات كهربائية داخل روف أعلى البرج السكني، مقام على مساحة شقتين، ما أدى إلى اشتعال النيران بشكل سريع وارتفاع ألسنة اللهب بصورة كبيرة.

وأكد مصدر أمني أن الحريق تسبب في احتراق الروف بالكامل، دون وقوع أي إصابات أو وفيات، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار نيابة بندر الفيوم لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة.