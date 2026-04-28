سيطرت قوات الحماية المدنية، الثلاثاء، على حريق نشب داخل حظيرة تحتوي على أخشاب وبوص بمدينة الشهداء التابعة لمحافظة المنوفية، بعد أن التهمت النيران محتوياتها بالكامل خلال وقت قصير.

تفاصيل الحريق

اندلع الحريق بشكل مفاجئ داخل الحظيرة، وساعدت طبيعة المواد الموجودة من أخشاب وبوص على سرعة انتشار النيران، ما أدى إلى اشتعال المكان بالكامل قبل السيطرة عليه.

تحرك سريع وإخماد النيران

انتقلت قوات الحماية المدنية فور تلقي البلاغ، ودفعت بسيارات الإطفاء التي نجحت في محاصرة الحريق وإخماده، ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.

متابعة ميدانية وتحقيقات

تابع محمد الزرقاني رئيس مركز ومدينة الشهداء أعمال الإطفاء ميدانيًا، فيما استمعت الأجهزة الأمنية لأقوال الأهالي ومالك الحظيرة، للوقوف على أسباب نشوب الحريق.

إجراءات قانونية

حررت الجهات المختصة محضرًا بالواقعة، وبدأت التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وكشف ملابسات الحادث.