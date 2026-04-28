النيران تلتهم حظيرة أخشاب وبوص في مدينة الشهداء بالمنوفية -صو

كتب : أحمد الباهي

11:25 م 28/04/2026
    أثناء السيطرة على الحريق
    مساعدة الأهالي في إخماد الحريق
    تجمع الأهالي فور وقوع الحريق
    أعمال تبريد الحريق

سيطرت قوات الحماية المدنية، الثلاثاء، على حريق نشب داخل حظيرة تحتوي على أخشاب وبوص بمدينة الشهداء التابعة لمحافظة المنوفية، بعد أن التهمت النيران محتوياتها بالكامل خلال وقت قصير.

تفاصيل الحريق

اندلع الحريق بشكل مفاجئ داخل الحظيرة، وساعدت طبيعة المواد الموجودة من أخشاب وبوص على سرعة انتشار النيران، ما أدى إلى اشتعال المكان بالكامل قبل السيطرة عليه.

تحرك سريع وإخماد النيران

انتقلت قوات الحماية المدنية فور تلقي البلاغ، ودفعت بسيارات الإطفاء التي نجحت في محاصرة الحريق وإخماده، ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.

متابعة ميدانية وتحقيقات

تابع محمد الزرقاني رئيس مركز ومدينة الشهداء أعمال الإطفاء ميدانيًا، فيما استمعت الأجهزة الأمنية لأقوال الأهالي ومالك الحظيرة، للوقوف على أسباب نشوب الحريق.

إجراءات قانونية

حررت الجهات المختصة محضرًا بالواقعة، وبدأت التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وكشف ملابسات الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

