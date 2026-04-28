السيطرة على حريق في منطقة حشائش بقرية دير جبل الطير بالمنيا -صور

كتب : جمال محمد

10:07 م 28/04/2026
    حريق قرية جبل الطير
    حريق المنيا ٢

سيطرت قوات الحماية المدنية بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، مساء اليوم الثلاثاء، على حريق نشب في مخلفات وحشائش بقرية دير جبل الطير، ومنع امتداد النيران.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بلاغاً بنشوب حريق وتصاعد أدخنة كثيفة بمنطقة مخلفات الصرف الصحي والحشائش، المتاخمة لقرية دير جبل الطير بمركز سمالوط.

تم الدفع بسيارتين إطفاء، وجرى إخماد الحريق ومنع المتداده، ولم يسفر عن أية إصابات بشرية.

ورجحت التحريات الأولية نشوب الحريق نتيجة إلقاء أحد المارة لعقب سيجارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق .

المنيا مركز سمالوط محافظة المنيا الحماية المدنية

فيديو قد يعجبك



بالماء والخل.. مدير معمل المبيدات توضح الطريقة المثلى لغسل الخضروات (فيديو)
حصدوا القمح في العتمة.. تفاصيل القبض على سارقي محصول فلاح الشرقية -فيديو
إسرائيل تستخدم 450 طنا من المتفجرات في عملية واحدة.. ماذا حدث في لبنان؟-
أسعار البنزين والسولار.. متى تبدأ الانخفاض؟
مع أنباء رحيله.. ماذا قدم ييس توروب مع الأهلي بعد ثلاثية بيراميدز؟
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"