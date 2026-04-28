سيطرت قوات الحماية المدنية بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، مساء اليوم الثلاثاء، على حريق نشب في مخلفات وحشائش بقرية دير جبل الطير، ومنع امتداد النيران.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بلاغاً بنشوب حريق وتصاعد أدخنة كثيفة بمنطقة مخلفات الصرف الصحي والحشائش، المتاخمة لقرية دير جبل الطير بمركز سمالوط.

تم الدفع بسيارتين إطفاء، وجرى إخماد الحريق ومنع المتداده، ولم يسفر عن أية إصابات بشرية.

ورجحت التحريات الأولية نشوب الحريق نتيجة إلقاء أحد المارة لعقب سيجارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق .