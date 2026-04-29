لأول مرة منذ بدء حرب إيران.. الكونجرس يستجوب وزير الحرب الأمريكي

كتب : مصراوي

10:11 ص 29/04/2026

وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث

واشنطن - (أب)

من المقرر أن يخضع وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث للاستجواب من جانب أعضاء مجلس النواب اليوم الأربعاء لأول مرة منذ أن شنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حربا ضد إيران، وصفها الديمقراطيون بالحرب المكلفة التي تمت بالاختيار بدون موافقة الكونجرس.
وستناقش جلسة الاستماع أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب مقترح الإدارة الأمريكية لميزانية الجيش لعام 2027، التي من شأنها تعزيز الإنفاق الدفاعي إلى 1.5 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يبرز هيجسيث ورئيس هيئة الاركان الجنرال دان كين الحاجة لمزيد من الطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الصاروخي والسفن الحربية.
ومن المرجح أن يركز الديمقراطيون على التكاليف الضخمة لحرب إيران والانخفاض الحاد للذخيرة الأمريكية المهمة وقصف مدرسة مما أودى بحياة أطفال، كما ربما يطرح النواب أسئلة بشأن مدى جاهزية الجيش لإسقاط أسراب الطائرات المسيرة الإيرانية، التي اخترقت بعضها الدفاعات الأمريكية وقتلت أو أصابت جنودا أمريكيين.

الكونجرس وزير الحرب الأمريكي ميزانية الدفاع الأمريكية إيران وأمريكا

