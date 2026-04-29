أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن تنظيم قافلة طبية موسعة في قرية دلقام التابعة لمركز سمالوط، وذلك على مدار اليوم الأربعاء وغداً الخميس.

ومن المقرر أن تضم القافلة العديد من التخصصات وهي: ( باطنة - أطفال - جلدية - جراحة - جلدية - نساء - أسنان ) .

كما تضم القافلة عدداً من الخدمات الإضافية وتضم: الأشعة - المعمل - الاستبيانات - التقارير الطبية - التثقيف الصحي - الكشف المبكر (ضغط وسكر) .