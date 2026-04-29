اليوم.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرية دلقام في سمالوط
كتب : محمد جمال
05:00 ص 29/04/2026
أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن تنظيم قافلة طبية موسعة في قرية دلقام التابعة لمركز سمالوط، وذلك على مدار اليوم الأربعاء وغداً الخميس.
ومن المقرر أن تضم القافلة العديد من التخصصات وهي: ( باطنة - أطفال - جلدية - جراحة - جلدية - نساء - أسنان ) .
كما تضم القافلة عدداً من الخدمات الإضافية وتضم: الأشعة - المعمل - الاستبيانات - التقارير الطبية - التثقيف الصحي - الكشف المبكر (ضغط وسكر) .