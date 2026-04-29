إعلان

صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في بداية جلسة اليوم الأربعاء

كتب : أحمد الخطيب

11:40 ص 29/04/2026

البورصة المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.03% عند مستوى 52244 نقطة، في بداية جلسة اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.28%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.24%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض 0.13% عند مستوى 52649 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم الإسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبي الجديد – الإسكندرية الأسهم الأكثر ارتفاعًا في بداية جلسة اليوم، ويليه سهم مصر للزيوت والصابون.

الأسهم الأكثر انخفاضًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم حق اكتتاب شركة جنوب الوادي للأسمنت-1 الأسهم الأكثر انخفاضًا في بداية جلسة اليوم، ويليه سهم تايكون انفستمنتس هولدنج.

أحدث الموضوعات

زووم

بعد تصدره بوستر حفلها بالساحل.. ماذا قالت شيرين عبدالوهاب عن لقب "صوت مصر"؟
أخبار مصر

4 قاطرات و3 لنشات جديدة.. خطة متكاملة لتطوير مواني البحر الأحمر
رياضة محلية

مدحت العدل: الأهلي ليس “مرعبًا”.. والزمالك قد يخسر القمة
شئون عربية و دولية

تحذير فرنسي: لبنان على حافة حرب أهلية رغم الهدنة مع إسرائيل
نصائح طبية

ما علاقة الشاي والمكسرات بحصى الكلى؟.. خبراء يوضحون

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

