راندا البحيري: "محدش يقدر يبيع لي الوهم ونفسي أقضي يوم مع أنجلينا جولي"

كتب : معتز عباس

01:27 ص 29/04/2026

كشفت الفنانة راندا البحيري بعدد من التصريحات الهامة خلال استضافتها في برنامج "أوكازيون" عبر قناة موقع "مصراوي" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، حيث كشفت عن جوانب مختلفة من شخصيتها وحياتها الفنية.

وأكدت راندا البحيري أنها كانت تتمنى المشاركة في فيلم "عريس من جهة أمنية" وتجسد شخصية الفنانة حلا شيحة.
وأضافت أنها لا تحمل أي مشاعر ندم تجاه أي أعمالها الفنية قدمتها، موضحة أنها راضية عن مسيرتها بالكامل، ولا يوجد عمل تشعر بالاستياء منه.

الحياة الشخصية لـ راندا البحيري

وتطرقت إلى جانبها الشخصي، مؤكدة أنها شخصية عاطفية للغاية وترتبط بالأشياء التي تمتلكها، قائلة إنها لا تستطيع بيع مقتنياتها حتى القديمة منها، بل تفضل الاحتفاظ بها تقديرًا للذكريات التي جمعتها بها.

كما أشارت إلى أنها أصبحت أكثر وعيًا في التعامل مع الحياة، موضحة أنها لم تعد تنساق وراء الأوهام كما كانت تفعل في الماضي، مؤكدة أن الخبرات علمتها الكثير.

إعجابها بـ أنجيلنا جولي

وفي سياق آخر، أعربت عن إعجابها الشديد بالنجمة العالمية أنجلينا جولي، متمنية قضاء يوم معها، سواء باستضافتها في منزلها أو زيارتها، نظرًا لتقديرها لأعمالها الإنسانية ودورها كسفيرة للخير عالميًا.

راندا البحيري ومشوارها في إثارة الجدل

وتهتم راندا البحيري دائما بإثارة الجدل والحديث عن الأمور الهامة التي تخص نجوم الفن والكرة على صفحتها الشخصية، حيث علّقت راندا البحيري على خضوع داليا البحيري لعملية تجميل بالوجه، مهنئة إياها بنجاحها ومؤكدة سعادتها بسلامتها، وأوضحت أنها تخشى هذه العمليات، لكنها تؤيدها إذا كانت ضرورية نفسيًا مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

كما علقت أيضًا على قرار إيقاف مسلسل "روح OFF" ومنع عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026، وكتبت: "خشوا الستوريهات عندي، هتلاقوا فيديو قديم جدًا للأستاذ بلال مع أم جاسر الجميلة، اللي أنا شخصيًا والله بحبها، وكان بيطلب من النقيب بمنتهى الاحترام إنه لو موافق إنها تمثل معاه في فيلم سينمائي، يعني حاجة ملهاش أي علاقة بالمسلسل، إيه اللي طلع الفيديو ده دلوقتي، بعد ما أعلنت إننا داخلين المسلسل، والفيديو ده ماله أصلًا ومال المسلسل، خشوا شوفوا الفيديو واحكموا بنفسكم".

مسؤول بالبيت الأبيض: ضغط هائل على ترامب لإنهاء الحرب في إيران
