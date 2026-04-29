"هتنقذوه من إيه؟".. تعليق قوي من شبانة بشأن الخطيب والأهلي

اعتبر الإعلامي محمد شبانة أن ما يمر به النادي الأهلي خلال الفترة الحالية يُعد أمرًا طبيعيًا في إطار كرة القدم، مشيرًا إلى أن جميع الأندية الكبرى تمر بفترات تراجع نسبي، وأن تحقيق البطولات بشكل مستمر ليس أمرًا مضمونًا.

وأوضح شبانة، خلال تصريحاته ببرنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "CBC"، أن الدعوات المطالبة بعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من مجلس الإدارة وتشكيل ما يُسمى بـ"لجنة إنقاذ" تُعد مبالغًا فيها، ولا تعكس الواقع الفعلي للنادي.

وأضاف أن الأهلي، رغم الانتقادات، حقق عددًا من النجاحات خلال الموسم الجاري، أبرزها التتويج ببطولة السوبر المصري على حساب نادي الزمالك، إلى جانب حصد 17 بطولة في ألعاب الصالات، وهو ما يعكس استمرار حضور النادي على منصات التتويج.

وأشار إلى أن غياب بعض البطولات الكبرى، مثل دوري أبطال إفريقيا، لا يُعد سابقة، مستشهدًا بما حدث مع أندية عالمية كبرى على غرار ريال مدريد، الذي مر بمواسم لم يحقق خلالها أي بطولات.

كما لفت إلى أن مثل هذه الفترات سبق وأن تكررت داخل الأهلي نفسه، سواء خلال رئاسة صالح سليم أو في عام 2015 خلال ولاية محمود طاهر، حين اكتفى الفريق بالتتويج بالسوبر المحلي فقط.

وفي سياق متصل، أشاد شبانة بسياسة التعاقدات التي انتهجتها الإدارة الحالية برئاسة محمود الخطيب، مؤكدًا أن النادي أبرم واحدة من أقوى صفقاته في السنوات الأخيرة بضم لاعبين بارزين، من بينهم أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو، ومحمود حسن تريزيجيه، وهم من العناصر الأساسية في منتخب مصر.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الحديث عن "لجنة إنقاذ" لا يستند إلى مبررات حقيقية، متسائلًا: "إنقاذ من أيه؟"، في ظل امتلاك الفريق لعناصر مميزة وقدرته على المنافسة، معتبرًا أن عدم التتويج بدوري أبطال إفريقيا أمر وارد في كرة القدم ولا يستدعي هذا التصعيد.