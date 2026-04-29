

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام أحد الأشخاص بسرقة أسلاك الكهرباء الخاصة بأحد أعمدة الإنارة بمحافظة بورسعيد، في واقعة أثارت تفاعلًا واسعًا بين المستخدمين.

ضبط المتهم بسرقة أسلاك إنارة في بورسعيد



وبالفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة الزهور، حيث جرى ضبطه وبحوزته الأدوات المستخدمة في تنفيذ واقعة السرقة.

وأوضحت التحريات أنه تم بإرشاد المتهم ضبط المسروقات المستولى عليها، والتي تبين أنها تخص أحد أعمدة الإنارة بالمنطقة، في إطار استكمال الإجراءات القانونية والتحقق من الواقعة.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة كما وردت في الفيديو المتداول، واعترف بقيامه بسرقة أسلاك الكهرباء باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وإحالته للجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

