أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، إجراء التصفيات النهائية لمبادرة "اقرأ وعبر"، غدًا الأربعاء، داخل إدارة باريس التعليمية، ضمن جهود دعم مهارات القراءة والتعبير لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية.

تنسيق بين الإدارات التعليمية

أكد الدكتور إبراهيم قناوي، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أن التصفيات النهائية تجري بالتنسيق مع التعليم العام، وإدارة التعليم الابتدائي، وفريق الدعم التعليمي، وتوجيه عام اللغة العربية، وأخصائي التطوير التكنولوجي، إلى جانب مجموعة من المعنيين بتنفيذ المبادرة.

استهداف تلاميذ الصفوف الأولى

أضاف مدير المديرية أن مبادرة "اقرأ وعبر" استهدفت تلاميذ الصف الأول حتى الصف الثالث الابتدائي في جميع مدارس الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، بهدف تنمية مهارات القراءة والتعبير، وتشجيع التلاميذ على التعامل مع اللغة العربية بصورة محببة ومبسطة.

تعزيز الهوية الوطنية

أوضح قناوي أن المبادرة تأتي لترسيخ الاعتزاز باللغة العربية، باعتبارها جسرًا مهمًا لتعزيز الهوية الوطنية لدى التلاميذ، خاصة في المراحل التعليمية الأولى التي تتشكل خلالها مهارات الطفل اللغوية والمعرفية.