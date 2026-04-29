استعلم عن مخالفات سيارتك في دقائق.. وخدمة تظلم مجانية بالكامل

كتب : مصراوي

11:22 ص 29/04/2026

استعلم عن مخالفات سيارتك في دقائق

أصبحت مخالفات المرور وطرق سدادها من أبرز اهتمامات أصحاب السيارات، إذ تتنوع بين تجاوز السرعة المحددة، وعدم ارتداء حزام الأمان، والسير عكس الاتجاه، ويترتب على كل منها غرامات مالية أو عقوبات قانونية قد تصل إلى سحب الرخصة أو الحبس.

خطوات التظلم على مخالفات المرور

استعلام مخالفات المرور 2026

تتيح الإدارة العامة للمرور خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، للتيسير على قائدي المركبات بدلًا من التوجه إلى وحدات المرور التابعين لها.

كما أطلقت النيابة العامة عبر موقعها الإلكتروني خدمات نيابات المرور الرقمية، لتسهيل إجراءات الاستعلام عن المخالفات المرورية بمختلف أنواعها، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

خطوات التظلم على مخالفات المرور

خطوات الاستعلام عن المخالفات:

الدخول إلى موقع النيابة العامة (اضغط هنـــــــــــا)
اختيار خدمة الاستعلام، ثم الضغط على "مخالفات رخص المركبات"
إدخال أرقام وحروف لوحة السيارة، ثم الضغط على "إجمالي المخالفات"

ومع التحديث الأخير، أصبح عرض تفاصيل المخالفات والمبالغ المستحقة مرتبطًا بإدخال الرقم القومي لصاحب الرخصة، ورقم الهاتف المسجل بالمرور، لضمان حماية الخصوصية ومنع الاستعلام غير المصرح به.

خطوات التظلم على مخالفات المرور

استخراج شهادة المخالفات أونلاين:

-اختيار خدمة "استخراج شهادة وفاء بالغرامات"
- إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل بالمرور
- تسجيل عنوان استلام الشهادة

ويتم سداد رسوم الشهادة بقيمة 50 جنيهًا، إضافة إلى 15 جنيهًا رسوم التوصيل، عبر وسائل الدفع الإلكتروني.

كما تتيح المنصة تقديم تظلم على المخالفات المرورية مجانًا، دون الحاجة إلى التوجه لوحدات المرور، بما يسرّع الفصل في الطلبات ويوفر الوقت والجهد.

اقرأ أيضا:

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مخالفات المرور النيابة العامة وحدات المرور

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مدحت العدل: الأهلي ليس “مرعبًا”.. والزمالك قد يخسر القمة
رياضة محلية

مدحت العدل: الأهلي ليس “مرعبًا”.. والزمالك قد يخسر القمة
أميرة أديب تثير الجدل بإطلالة جريئة وغريبة على غلاف مجلة شهيرة
زووم

أميرة أديب تثير الجدل بإطلالة جريئة وغريبة على غلاف مجلة شهيرة
تحذير فرنسي: لبنان على حافة حرب أهلية رغم الهدنة مع إسرائيل
شئون عربية و دولية

تحذير فرنسي: لبنان على حافة حرب أهلية رغم الهدنة مع إسرائيل
أسعار 6 عملات عربية ترتفع خلال تعاملات اليوم الأربعاء
أخبار البنوك

أسعار 6 عملات عربية ترتفع خلال تعاملات اليوم الأربعاء
انتقم لأوروبا.. كيف رد ملك بريطانيا على هجوم ترامب على القارة العجوز؟
شئون عربية و دولية

انتقم لأوروبا.. كيف رد ملك بريطانيا على هجوم ترامب على القارة العجوز؟

أخبار

المزيد

موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
الدولار يقفز إلى 53 جنيها
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"