أصبحت مخالفات المرور وطرق سدادها من أبرز اهتمامات أصحاب السيارات، إذ تتنوع بين تجاوز السرعة المحددة، وعدم ارتداء حزام الأمان، والسير عكس الاتجاه، ويترتب على كل منها غرامات مالية أو عقوبات قانونية قد تصل إلى سحب الرخصة أو الحبس.

استعلام مخالفات المرور 2026

تتيح الإدارة العامة للمرور خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، للتيسير على قائدي المركبات بدلًا من التوجه إلى وحدات المرور التابعين لها.

كما أطلقت النيابة العامة عبر موقعها الإلكتروني خدمات نيابات المرور الرقمية، لتسهيل إجراءات الاستعلام عن المخالفات المرورية بمختلف أنواعها، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

خطوات الاستعلام عن المخالفات:

الدخول إلى موقع النيابة العامة

اختيار خدمة الاستعلام، ثم الضغط على "مخالفات رخص المركبات"

إدخال أرقام وحروف لوحة السيارة، ثم الضغط على "إجمالي المخالفات"

ومع التحديث الأخير، أصبح عرض تفاصيل المخالفات والمبالغ المستحقة مرتبطًا بإدخال الرقم القومي لصاحب الرخصة، ورقم الهاتف المسجل بالمرور، لضمان حماية الخصوصية ومنع الاستعلام غير المصرح به.

استخراج شهادة المخالفات أونلاين:

-اختيار خدمة "استخراج شهادة وفاء بالغرامات"

- إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل بالمرور

- تسجيل عنوان استلام الشهادة

ويتم سداد رسوم الشهادة بقيمة 50 جنيهًا، إضافة إلى 15 جنيهًا رسوم التوصيل، عبر وسائل الدفع الإلكتروني.

كما تتيح المنصة تقديم تظلم على المخالفات المرورية مجانًا، دون الحاجة إلى التوجه لوحدات المرور، بما يسرّع الفصل في الطلبات ويوفر الوقت والجهد.

اقرأ أيضا: