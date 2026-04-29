إصابة 3 أشخاص في انهيار جزئي لعقار بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

11:10 ص 29/04/2026

أصيب 3 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث انهيار جزئي بأحد العقارات السكنية بحي أبو الريش، بمدينة دمنهور، بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع انهيار سقف داخل عقار سكني مكون من 3 طوابق، بحي أبو الريش، بجوار سوق مرعي، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، والأجهزة الأمنية، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

معاينة موقع الحادث

تبين من الفحص انهيار سقف الطابق الأول بالعقار، فيما فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا بمحيط الموقع، حفاظًا على سلامة المواطنين، ومنع اقتراب المارة لحين انتهاء أعمال الفحص والتأمين.

نقل المصابين إلى المستشفى

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة 3 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، ونقلوا إلى مستشفى دمنهور التعليمي، لتلقي الإسعافات اللازمة والفحوصات الطبية.

لجنة هندسية لفحص العقار

أخطرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، وشكلت لجنة هندسية لمعاينة العقار، وبيان مدى سلامته الإنشائية، والتأكد من عدم تأثر العقارات المجاورة بالانهيار، حرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

