قال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الأربعاء، إن الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر وقّعت مع هيئة قناة السويس ممثلة في شركة التمساح لبناء السفن عقدًا لبناء وتوريد 4 قاطرات بحرية و3 لنشات خدمة، في إطار خطة تطوير منظومة القطر والإرشاد بالمواني ومواكبة تطور أحجام السفن الحديثة.

ويتضمن التعاقد إنشاء 4 قاطرات بحرية بنظام Tractor Tug بقوة شد تتراوح بين 70 و75 طنًا، إلى جانب 3 لنشات خدمة وإرشاد بقوة شد 20 طنًا، وفق أحدث المعايير الفنية والتصنيفات الدولية المعتمدة.

وبحسب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تتميز القاطرات بمواصفات تشغيلية متطورة، حيث يتراوح طولها بين 35 و37 مترًا، وعرضها بين 12 و13 مترًا، وغاطس يصل إلى نحو 6.5 متر، بسرعة تشغيل تصل إلى 12 عقدة، مع محركات ديزل بحرية قوية متوسطة السرعة، وأنظمة دفع حديثة تضمن أعلى مستويات المناورة داخل المواني، فضلًا عن تجهيزها بأنظمة مكافحة حريق وتصنيف ملاحي معتمد للعمل في المياه الساحلية المصرية.

أما لنشات الخدمة والإرشاد، فيبلغ طولها نحو 18 مترًا، بسرعة تصل إلى 10 عقد، وقدرة على العمل في ظروف جوية تصل إلى قوة رياح 5 بيفورت، ومجهزة بكافة الإمكانيات الفنية التي تدعم أعمال الإرشاد والخدمات البحرية.

ومن المقرر تنفيذ المشروع وفق برنامج زمني محدد، على أن يتم تسليم القاطرات ولنشات الخدمة على مراحل متتالية خلال فترة التنفيذ.

ويأتي هذا التعاقد ضمن استراتيجية شاملة تستهدف تطوير قدرات الهيئة في مجال القطر والإرشاد البحري، ورفع كفاءة التشغيل داخل المواني، بما يعزز منظومة السلامة البحرية ويواكب التطور المتسارع في حركة الملاحة العالمية.