حصدوا القمح في العتمة.. تفاصيل القبض على سارقي محصول فلاح الشرقية -فيديو

كتب : ياسمين عزت

10:12 م 28/04/2026 تعديل في 10:16 م
    فلاح بالشرقية يروي مأساة سرقة قمحه
في واقعة غريبة هزّت الوسط الريفي بمحافظة الشرقية، عاش الحاج عطا الله عبد الغني، فلاح ستيني من قرية الزنكلون، صدمة قاسية بعدما استيقظ من نومه ليجد أرضه الزراعية خاوية تمامًا من محصول القمح الذي انتظر حصاده لنحو 6 أشهر كاملة.

تفاصيل الواقعة

الحاج عطا الله، الذي يعتمد في معيشته على الزراعة، كان قد أنهى استعداداته لحصاد محصوله المزروع على مساحة فدانين ونصف، وخلد إلى النوم رفقة أسرته على أمل بدء يوم الحصاد في الصباح، إلا أن المفاجأة كانت صادمة.

فمع إشراقة اليوم، أخبره جيرانه بأن الأرض قد تم حصادها خلال الليل، ليهرع مسرعًا نحو حقله، ويكتشف أن المحصول اختفى بالكامل، ولم يتبق سوى القش وبقايا عيدان القمح، في مشهد وصفه بـ"الكارثة".

وقف الرجل مذهولًا يصرخ مستغيثًا، بعدما ضاع جهد عام كامل في ساعات قليلة، قبل أن يتوجه إلى مركز الشرطة لتحرير محضر بالواقعة، متهمًا مجهولًا بسرقة محصوله.

الأمن يتدخل

وبتحرك سريع، نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الحادث خلال أقل من 24 ساعة، حيث تم تحديد المتهم، ويدعى “هاني.م.س”، والذي أقدم على ارتكاب الواقعة مستغلًا هدوء الليل، وقام بحصاد القمح باستخدام آلة زراعية قبل منتصف الليل، معتقدًا أن أحدًا لن يكتشف أمره.

وكشفت التحقيقات أن المتهم كانت له خلافات سابقة مع المجني عليه، بعدما باع والده قطعة الأرض للحاج عطا الله، ثم عاد لاحقًا مطالبًا بأموال إضافية، وهو ما قوبل بالرفض، لتتصاعد الأمور وتنتهي بسرقة المحصول.

وأكد الحاج عطا الله أنه كان قد حدد هوية المتهم مسبقًا وأبلغ بها الأجهزة الأمنية، خاصة بعد محاولته التفاوض معه للحصول على أموال، إلا أنه رفض الرضوخ.

الواقعة أثارت حالة من الغضب بين أهالي القرية، الذين اعتبروها من أغرب وقائع سرقة المحاصيل، مطالبين بتشديد الرقابة لحماية أرزاق المزارعين، وعدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد مصدر رزقهم الوحيد.

