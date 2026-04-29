تعيين 894 شاباً بمنشآت شرم الشيخ السياحية خلال شهر أبريل بجنوب سيناء

كتب : رضا السيد

08:00 ص 29/04/2026

وزارة العمل

تواصل مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء جهودها لتوفير فرص عمل للشباب بالقطاع الخاص، تنفيذًا لتعليمات حسن رداد، وزير العمل، وتوجيهات اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بشأن تعزيز فرص التشغيل، والاهتمام بتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

وقال أكرم محمد سيد، مدير مديرية العمل بالمحافظة، إن المديرية قامت بتعيين أكثر 894 عامل خلال شهر أبريل الجاري داخل المنشآت السياحية بمدينة شرم الشيخ، بالتعاون مع مكتب عمل شرم الشيخ، وذلك في إطار دعم القطاع السياحي وسد احتياجاته من العمالة المدربة، بما يساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة، ودعم التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

وأوضح مدير المديرية في تصريح له، أنه جرى التأكيد على المنشآت بإعداد تقرير شهري للعمال الذين جرى تعيينهم بالفعل، وذلك تنفيذا لتعليمات وزير العمل ، الذي يحرص على المتابعة اليومية على أرض الواقع، توفير فرص عمل حقيقية وفعلية للشباب.

وأشار إلى أن لجان المتابعة تقوم بحصر المشاكل التي يواجهها العمال داخل بيئة العمل، والعمل على حلها، والتأكد من توافر عوامل الأمن والسلامة، وصرف كافة المستحقات المالية لهم، إضافة إلى شن حملات تفتيشية لمراقبة تنفيذ أحكام قانون العمل بالمنشآت، للتأكد من مدى التزام المنشآت بتطبيق أحكام القانون رقم "14"لسنة 2025.

