تفقد المهندس خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، اليوم الثلاثاء، أعمال توريد محصول القمح لموسم 2026 داخل صوامع عرب العوامر بمركز أبنوب، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الالتزام بالضوابط والمعايير المعتمدة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط.

طاقة تخزينية كبيرة وانتظام التوريد

وأكد وكيل وزارة التموين أن محافظة أسيوط تضم 28 موقعًا تخزينيًا معتمدًا، تشمل صوامع وشونًا وهناجر ومراكز تجميع، بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 221 ألف طن، مشيرًا إلى أن كميات القمح الموردة حتى الآن بلغت نحو 29 ألف طن، بما يعكس انتظام منظومة التوريد وثقة المزارعين.

متابعة مراحل الاستلام داخل الصوامع

وخلال الجولة، تفقد وكيل الوزارة مختلف مراحل استلام الأقماح داخل الصوامع، بدءًا من دخول السيارات المحملة بالمحصول، مرورًا بأعمال الفحص وسحب العينات وتحديد درجة النقاء، وصولًا إلى التخزين وغرف التحكم ومنظومة التشغيل، موجهًا بضرورة الالتزام الكامل بمعايير الجودة وتيسير الإجراءات أمام الموردين.

توجيهات بتذليل العقبات وسرعة صرف المستحقات

وشدد وكيل تموين أسيوط على ضرورة إزالة أي معوقات قد تواجه الموردين، مع الالتزام بصرف مستحقاتهم المالية خلال 48 ساعة بحد أقصى من تاريخ التوريد، تنفيذًا لتوجيهات الدولة وتشجيعًا للمزارعين على زيادة معدلات التوريد.