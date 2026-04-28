تشهد محافظة أسوان طفرة في معدلات توريد محصول القمح المحلي للمطاحن والصوامع والشون، وسط أجواء من التفاؤل بموسم إنتاجي مبشر، وتوقعات وصول إجمالي التوريد المستهدف إلى مستويات قياسية هذا العام.

إنتاجية الفدان والمستهدف

صرح المهندس رجب الدردير، رئيس قطاع مطاحن أسوان، بأن الموسم الحالي يعكس طفرة في جودة المحصول، حيث تراوحت إنتاجية الفدان الواحد في أراضي المحافظة ما بين 18 إلى 21 أردبًا، مشيرًا إلى أن متوسط دخل المزارع من الفدان الواحد يتراوح بين 45 إلى 50 ألف جنيه.

آلية الاستلام والفرز

وأوضح الدردير أن عمليات الاستقبال تتم من خلال لجان خماسية متخصصة لضمان الدقة والشفافية، تضم ممثلين عن: (وزارة التموين، هيئة سلامة الغذاء، وزارة الزراعة، هيئة القبانية للوزن، وشركة المطاحن). وتبدأ الدورة بقياس وزن الحمولة، ثم فحص درجة النقاوة، وصولاً إلى تفريغ الشحنة واحتساب صافي الوزن المورد.

قائمة الأسعار حسب "النقاوة"

تُحدد أسعار التوريد وفقًا لدرجة نظافة المحصول، وجاءت الأسعار كالتالي: 2500 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5، و2450 جنيهًا للأردب درجة نظافة 23، و2400 جنيه للأردب درجة نظافة 22.5.

تسهيلات للمزارعين

وأكد رئيس قطاع المطاحن التزام الدولة بصرف مستحقات المزارعين والموردين خلال 48 ساعة فقط من عملية التوريد. كما أشار إلى تقديم كافة التسهيلات لسرعة إنهاء الإجراءات، حيث تعمل الصوامع يوميًا من الساعة السابعة صباحًا حتى السادسة مساءً، بما في ذلك أيام العطلات الرسمية، لاستيعاب الكميات الموردة من المزارعين.