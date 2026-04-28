قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، وعضوية عدد من المستشارين، وأمانة سر عاصم طايل، رفع ثاني جلسات محاكمة المتهمين في واقعة التعدي على طفل باسوس ووالده واستعراض القوة باستخدام أسلحة نارية وذخائر بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، للمداولة، وذلك بعد الاستماع لطلبات دفاع المتهمين، على أن يتم تحديد موعد الجلسة المقبلة.

أمر الإحالة والقضية

وكان المستشار محمد الجندي، المحامي العام لنيابات جنوب بنها الكلية، قد قرر إحالة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طفل باسوس" إلى المحاكمة الجنائية، بتهم استعراض القوة وحيازة أسلحة نارية وذخائر والشروع في قتل شخص ونجله.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 6918 لسنة 2026 جنايات القناطر الخيرية والمقيدة برقم 809 لسنة 2026 كلي جنوب بنها، أن المتهمين متورطون في الشروع في قتل المجني عليه أحمد مرسي ونجله الطفل محمد أحمد مرسي، إلى جانب إحراز أسلحة نارية “فرد وبندقية خرطوش” وذخائر.

أسماء المتهمين

وجاءت أسماء المتهمين في أمر الإحالة من واقع التحقيقات، وعددهم 7 متهمين بينهم متهم هارب، بينما يخضع باقي المتهمين للحبس الاحتياطي على ذمة القضية، مع توجيه اتهامات تتعلق بالشروع في القتل وحيازة أسلحة نارية والتسبب في عاهة مستديمة وإطلاق أعيرة نارية في منطقة سكنية.

استكمال التحقيقات

وكشفت التحقيقات أن النيابة العامة استمعت لشهادات الشهود، وراجعت كاميرات المراقبة، كما تم الاستعلام عن حالة المصابين، وأكدت وجود أدلة فنية وتحريات ربطت بعض المتهمين بالواقعة.

كما تبين من التحقيقات، وفق ما ذكره دفاع المجني عليهم، أن بعض المتهمين خضعوا لتحليل مواد مخدرة، وأثبتت النتائج تعاطيهم مواد مخدرة وقت ارتكاب الواقعة، كما تم ضبط متهمين إضافيين على خلفية التحريات التي كشفت تورطهم في الواقعة أو التحريض عليها.

