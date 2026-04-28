سادت حالة من الرعب بين أهالي قرية المنشأة الكبرى التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، بعد رصد مزارعين أفعى "كوبرا" ضخمة تختبئ بين أغصان شجرة برتقال، في مشهد أثار القلق بين قاطني المنطقة، خوفاً من تسللها إلى المنازل المجاورة أو الفتك بالمزارعين.

تحرك أمني عاجل لمواجهة الخطر

فور تلقي البلاغ، وجهت مديرية أمن الغربية قوة من وحدة الحماية المدنية بالسنطة إلى موقع الحدث، طوقت القوات المنطقة الزراعية المذكورة، وتمكنت من تحديد مكان "الكوبرا" بدقة وهي كامنة في مكمنها فوق الشجرة، مما استدعى تعاملاً سريعاً وحذراً لضمان عدم فرارها أو إلحاق الأذى بأي من المواطنين المتواجدين في المحيط.

النهاية الحاسمة واستعادة الهدوء

نجحت القوات في السيطرة على الموقف والقضاء على الأفعى السامة دون وقوع أي إصابات، ومع انتهاء العملية، استعادت قرية المنشأة الكبرى هدوءها المعهود، وسط إشادة من الأهالي بالتدخل السريع الذي أنقذ المنطقة من "خطر" كان يتربص بين الأغصان.