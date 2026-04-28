قضت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة طبيب بشري بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، بعد إدانته في واقعة هتك عرض فتاة بالقوة داخل عيادته الخاصة بمدينة المنصورة، أثناء حضورها لتوقيع الكشف الطبي.

وجاء الحكم في القضية رقم 1104 لسنة 2026 جنايات قسم ثان المنصورة، والمقيدة برقم 287 لسنة 2025 كلي جنوب المنصورة، برئاسة المستشار أسامة عاكف أحمد، وعضوية المستشار محمد عمر عبدالجواد، والمستشار محمود محمد خليفة، والمستشار مصطفى السيد نايل، وأمانة سر أحمد مجر ووليد العمراوي.

تفاصيل اتهام الطبيب بهتك عرض مريضة

وكان المستشار الدكتور مصطفى عبدالباقي تركيا، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة الكلية، قد أحال المتهم "هـ.م.أ.م"، 52 عامًا، ويعمل طبيبًا بشريًا ومقيمًا بمركز شربين، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بهتك عرض المجني عليها "ن.ا.م.ا" بالقوة داخل عيادته الخاصة.

وكشفت التحقيقات أن الواقعة تعود إلى 11 يناير 2026، حيث استغل المتهم وجود المجني عليها داخل غرفة الكشف الطبي، وقام بملامسة مواضع عفتها واحتضانها وتقبيلها أكثر من مرة دون رضاها، مستغلًا الثقة المهنية الممنوحة له كطبيب.

وأكدت المجني عليها، خلال أقوالها أمام النيابة العامة، أنها فوجئت أثناء توقيع الكشف الطبي بقيام الطبيب بالتحرش بها واحتضانها وتقبيلها عنوة داخل العيادة.

تحريات المباحث وتقارير الفحص الفني

من جانبه، شهد الرائد أحمد محسن مختار، معاون مباحث قسم شرطة ثان المنصورة، بأن التحريات السرية أكدت صحة الواقعة وتطابقها مع أقوال المجني عليها.

كما أقر المتهم خلال تحقيقات النيابة العامة بارتكابه الواقعة، فيما أثبت تقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية، بعد فحص الهاتف المحمول الخاص به، وجود محادثات تضمنت ما يشير إلى سلوكيات مخالفة للأعراف المهنية وتجاوزات تتنافى مع آداب وتقاليد مهنة الطب.