سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق نشب في سيارة ميكروباص صغير الحجم "توناية" أسفل كوبري العوايد شرقي الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى تفحمها، وذلك دون وقوع إصابات.

تفاصيل الواقعة

تلقى قسم شرطة الرمل ثان إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد بنشوب حريق بسيارة أسفل كوبري العوايد، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية وإدارة المرور إلى موقع البلاغ.

النيران تلتهم سيارة

وتبين من الفحص اندلاع النيران في سيارة ميكروباص صغير الحجم "توناية" بالطريق المشار إليه، ما أسفر عن تفحمها من الداخل، وذلك دون حدوث أي إصابات.

إخماد حريق في الإسكندرية

نجح رجال الإطفاء في السيطرة على النيران وإخماد الحريق ومنع امتداد ألسنة النيران إلى باقي السيارات الأخرى، فيما تبين من المعاينة نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي بالسيارة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.