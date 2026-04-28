قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، بإجماع الآراء، بإعدام بائع ملابس شنقًا في واقعة قتل "الحاجة محروسة" داخل شقتها، على خلفية سرقة هاتفها ومصوغاتها الذهبية، بعد أخذ رأي مفتي الجمهورية.

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمة الثانية "مريم" بالسجن المؤبد، وإلزامهما بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

تشكيل هيئة المحكمة

ترأس هيئة المحكمة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين وائل فاروق إسماعيل، وسمير صلاح الدين محمد، وأحمد عبد العاطي الشافي، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف وهاني حمودة.

تفاصيل الاتهام

ذكرت النيابة العامة في القضية أن المتهمين "محمد. أ" بائع ملابس و"مريم. أ" قتلا المجني عليها "محروسة. م" عمدًا مع سبق الإصرار، بعد التخطيط لسرقة مصوغاتها الذهبية.

خطة الجريمة

أوضحت التحقيقات أن المتهمة الثانية تواصلت مع المجني عليها وأوهمتها بالتودد، ثم استدعت المتهم الأول إلى الشقة، حيث قاما بخنقها باستخدام قطعة قماش حتى فارقت الحياة، تمهيدًا لسرقة ممتلكاتها.

أقوال الشهود والتحريات

استمعت المحكمة إلى أقوال نجلة الضحية، التي اكتشفت الواقعة بعد تعذر التواصل مع والدتها، لتجدها جثة داخل الشقة وقد سُرقت مصوغاتها وهاتفها.

وأكدت تحريات المباحث أن المتهمين كانا يمران بضائقة مالية، فخططا للجريمة وقتلا المجني عليها خنقًا وسرقا ممتلكاتها ثم فرا هاربين.

