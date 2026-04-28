استدلال خاطئ بالقرآن.. داعية شهير يرصد أخطاء في نظام الطيبات

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

03:51 م 28/04/2026

الدكتور عبدالله رشدي

ذَكَر الداعية عبدالله رشدي، بعض ما وصفه بالأخطاء في نظام الطيبات الذي وضعه الطبيب الراحل عبدالله رشدي.

وحدّد عبدالله رشدي الأخطاء التي رصدها في نظام الطيبات، عبر منشور عبر صفحته على "فيسبوك"، الثلاثاء، كما يلي:

١- الاستدلال بالقرآن على عدم أكل الخضروات هو استدلال غير صحيح.

٢- الاستدلال بالقرآن على أن الخضروات هي طعام سيء هو أيضا استدلال غير صحيح.

٣- الاستدلال من القرآن على أن الدجاج لا يجوز أكله أيضا هو استدلال غير صحيح.

٤- ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشرب اللبن، وثبت أنه كان يأكل اللحم والتمر، بل ثبت أنه أخبر بأن ألبان البقر شفاء.

٥- بالنسبة للخضروات فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل "القرع" وهو ما نعرفه نحن المصريين بأنه "الكوسة"

وتابع:"ما يتعلق بالطب فليس مجالي لأتكلم فيه بل أترك الكلام فيه لأهل فنِّ الطب"، داعيًا المولى عز وجل بالرحمة والمغفرة للطبيب الراحل ضياء العوضي.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
ياسمين صبري وأسماء جلال الأبرز.. نجمات خطفن الأنظار برشاقتهن في الجيم
زووم

ياسمين صبري وأسماء جلال الأبرز.. نجمات خطفن الأنظار برشاقتهن في الجيم
ماذا قدم أحمد سيد زيزو للأهلي؟.. أرقام اللاعب مع الأحمر
رياضة محلية

ماذا قدم أحمد سيد زيزو للأهلي؟.. أرقام اللاعب مع الأحمر
هل تأثرت أسعار مواد البناء بعد رفع الوقود؟ الشعبة تجيب
اقتصاد

هل تأثرت أسعار مواد البناء بعد رفع الوقود؟ الشعبة تجيب
المتهم يصرخ ويدعي الجنون.. ماذا جرى في محاكمة قاتل زوجته ورضيعه بالمنوفية؟
أخبار المحافظات

المتهم يصرخ ويدعي الجنون.. ماذا جرى في محاكمة قاتل زوجته ورضيعه بالمنوفية؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"
لأول مرة منذ شهرين.. عبور ناقلة غاز مسال محمّلة بالكامل عبر مضيق هرمز
مصر تكثف التنسيق الدولي لدعم المفاوضات وخفض التوتر الإقليمي
من 3 مراحل.. تفاصيل المقترح الإيراني الأخير لوقف الحرب
مصراوي يكشف موقف الخطيب من رحيل توروب
سي إن إن: ترامب يتجه لرفض المقترح الإيراني الجديد لإنهاء الحرب
ارتفاع الحرارة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ5 أيام المقبلة