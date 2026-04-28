ذَكَر الداعية عبدالله رشدي، بعض ما وصفه بالأخطاء في نظام الطيبات الذي وضعه الطبيب الراحل عبدالله رشدي.

وحدّد عبدالله رشدي الأخطاء التي رصدها في نظام الطيبات، عبر منشور عبر صفحته على "فيسبوك"، الثلاثاء، كما يلي:

١- الاستدلال بالقرآن على عدم أكل الخضروات هو استدلال غير صحيح.

٢- الاستدلال بالقرآن على أن الخضروات هي طعام سيء هو أيضا استدلال غير صحيح.

٣- الاستدلال من القرآن على أن الدجاج لا يجوز أكله أيضا هو استدلال غير صحيح.

٤- ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشرب اللبن، وثبت أنه كان يأكل اللحم والتمر، بل ثبت أنه أخبر بأن ألبان البقر شفاء.

٥- بالنسبة للخضروات فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل "القرع" وهو ما نعرفه نحن المصريين بأنه "الكوسة"

وتابع:"ما يتعلق بالطب فليس مجالي لأتكلم فيه بل أترك الكلام فيه لأهل فنِّ الطب"، داعيًا المولى عز وجل بالرحمة والمغفرة للطبيب الراحل ضياء العوضي.