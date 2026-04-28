ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

03:44 م 28/04/2026

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 24 و38 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 28-4-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا انخفض سعر الدولار اليوم؟

ارتفع سعر الدولار اليوم مدفوعًا بخروج مستثمرين أجانب من أدوات الدين المصرية (أذون الخزانة المحلية)، ما أدى إلى تراجع المعروض من العملة الأجنبية وزيادة الضغوط على الجنيه.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

52.78 جنيه للشراء، و52.88 جنيه للبيع، بزيادة 28 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر:

52.78 جنيه للشراء، و52.88 جنيه للبيع، بزيادة 28 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

52.78 جنيه للشراء، و52.88 جنيه للبيع، بزيادة 28 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

52.78 جنيه للشراء، و52.88 جنيه للبيع، بزيادة 28 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

52.78 جنيه للشراء، و52.88 جنيه للبيع، بزيادة 28 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

52.78 جنيه للشراء، و52.88 جنيه للبيع، بزيادة 33 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة:

52.75 جنيه للشراء، و52.85 جنيه للبيع، بزيادة 28 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول:

52.78 جنيه للشراء، و52.88 جنيه للبيع، بزيادة 38 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني:

52.75 جنيه للشراء، و52.85 جنيه للبيع، بزيادة 25 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

52.84 جنيه للشراء، و52.94 جنيه للبيع، بزيادة 24 قروش للشراء والبيع.

