شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسيوط حملة رقابية موسعة بمركز البداري، أسفرت عن ضبط كميات من السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، شملت مشروبات صناعية ومكرونة ومخللات.

تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، وتعليمات المهندس خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، في إطار إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي للمخالفات التموينية.

تفاصيل المضبوطات

وأسفرت الحملة عن ضبط 5400 قطعة «لوليتا» (مشروب صناعي) منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط 20 كرتونة مكرونة مجهولة المصدر بإجمالي 400 كيس دون فواتير أو مستندات دالة على مصدرها، فضلًا عن ضبط 120 كيلو مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

التحفظ والإجراءات القانونية

وتم التحفظ على كافة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

استمرار الحملات لحماية المستهلك

وأكدت مديرية التموين بأسيوط استمرار الحملات الرقابية اليومية على الأسواق، والتعامل بكل حزم مع محاولات الغش التجاري أو تداول سلع غير مطابقة للمواصفات، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.