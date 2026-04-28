إعلان

جثة و13 مصابا.. ننشر أسماء ضحايا حادث عمال المزارع بالمنيا

كتب : جمال محمد

03:05 م 28/04/2026

سيارة اسعاف ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حصل مصراوي على قائمة أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا، اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 13 آخرين جميعهم من عمال المزارع.

وضمت أسماء الضحايا كل من: مصرع أحمد محمد محمود، 57 سنة، يقيم بقرية سلاقوس بمركز العدوة.

وأصيب في الحادث كل من: عبد المنعم السيد محمد، 60 سنة، عبد الله ياسر محمد، 16 سنة، أحمد حسن رمضان، 70 سنة، رجب محمد حسن، 36 سنة، أحمد جابر سعد، 15 سنة، طالب، حسن فتحي محمد – 21 سنة.

كما أصيب كل من: نادر محمد علي، 25 سنة، الضبع رجب محمد، 47 سنة، علاء أحمد محمد، 29 سنة، يوسف فتحي محمد، 15 سنة، أحمد شهاب ، 55 سنة، هشام عبد الوهاب 51 سنة، وشخص آخر في العقد السادس - مجهول الهوية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا تلقت إخطاراً بوقوع الحادث، وتم الدفع بـ 10 سيارات إسعاف لنقل المصابين .

وكشفت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أسفر عن إصابة العمال بكسور وجروح متفرقة، ومصرع أحدهم إثر إصابته بجروح خطيرة.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المنيا حادث مروري النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أخبار العقارات

أخبار مصر

اقتصاد

زووم

حكايات الناس

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

