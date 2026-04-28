أجرى وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي سلسلة اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه في الأردن وسلطنة عُمان وألمانيا والمملكة المتحدة، لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وشملت الاتصالات نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي، ووزير خارجية ألمانيا يوهان فاديفول، ووزيرة خارجية المملكة المتحدة إيفيت كوبر، حيث تناولت المناقشات مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات المتسارعة المرتبطة بها.

واستعرض عبد العاطي خلال هذه الاتصالات الجهود التي تبذلها مصر في الفترة الأخيرة لاحتواء التصعيد، فيما تبادل الوزراء وجهات النظر بشأن أهمية تكثيف العمل المشترك لدعم مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، والعمل على التوصل إلى تسوية سياسية تجنب المنطقة مخاطر التصعيد العسكري.

وأكد الوزراء خلال النقاشات ضرورة الالتزام بالمسار التفاوضي وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق تفاهمات بين الأطراف المعنية، بما يسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وتقليل مستويات التوتر في الإقليم.

ومن جانبهم، أعرب الوزراء عن تقديرهم للدور الذي تقوم به مصر بالتعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين في جهود خفض التصعيد، واتفقوا على مواصلة التنسيق والتشاور فيما بينهم خلال المرحلة المقبلة.

وشددوا على أن الحلول الدبلوماسية والحوار تظل الخيار الأمثل لدعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.