مصر تكثف التنسيق الدولي لدعم المفاوضات وخفض التوتر الإقليمي

كتب : أسماء البتاكوشي

01:21 م 28/04/2026

بدر عبد العاطي

أجرى وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي سلسلة اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه في الأردن وسلطنة عُمان وألمانيا والمملكة المتحدة، لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وشملت الاتصالات نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي، ووزير خارجية ألمانيا يوهان فاديفول، ووزيرة خارجية المملكة المتحدة إيفيت كوبر، حيث تناولت المناقشات مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات المتسارعة المرتبطة بها.

واستعرض عبد العاطي خلال هذه الاتصالات الجهود التي تبذلها مصر في الفترة الأخيرة لاحتواء التصعيد، فيما تبادل الوزراء وجهات النظر بشأن أهمية تكثيف العمل المشترك لدعم مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، والعمل على التوصل إلى تسوية سياسية تجنب المنطقة مخاطر التصعيد العسكري.

وأكد الوزراء خلال النقاشات ضرورة الالتزام بالمسار التفاوضي وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق تفاهمات بين الأطراف المعنية، بما يسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وتقليل مستويات التوتر في الإقليم.

ومن جانبهم، أعرب الوزراء عن تقديرهم للدور الذي تقوم به مصر بالتعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين في جهود خفض التصعيد، واتفقوا على مواصلة التنسيق والتشاور فيما بينهم خلال المرحلة المقبلة.

وشددوا على أن الحلول الدبلوماسية والحوار تظل الخيار الأمثل لدعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

فيديو قد يعجبك



بعد جدل نظام الطيبات.. هل يحتوي الخيار والخس والجرجير على مركبات سامة؟
نصائح طبية

بعد جدل نظام الطيبات.. هل يحتوي الخيار والخس والجرجير على مركبات سامة؟
رومانسية وفرص حب.. الأبراج الأكثر حظا عاطفيا في مايو 2026
علاقات

رومانسية وفرص حب.. الأبراج الأكثر حظا عاطفيا في مايو 2026
كوبرا فوق أشجار البرتقال.. تفاصيل اصطياد أفعى ضخمة في الغربية
أخبار المحافظات

كوبرا فوق أشجار البرتقال.. تفاصيل اصطياد أفعى ضخمة في الغربية
التصالح على مخالفات البناء.. من يتحمل قيمة غرامات تقنين الوضع؟
أخبار مصر

التصالح على مخالفات البناء.. من يتحمل قيمة غرامات تقنين الوضع؟
ياسمين صبري وأسماء جلال الأبرز.. نجمات خطفن الأنظار برشاقتهن في الجيم
زووم

ياسمين صبري وأسماء جلال الأبرز.. نجمات خطفن الأنظار برشاقتهن في الجيم

مصر تكثف التنسيق الدولي لدعم المفاوضات وخفض التوتر الإقليمي
من 3 مراحل.. تفاصيل المقترح الإيراني الأخير لوقف الحرب
مصراوي يكشف موقف الخطيب من رحيل توروب
سي إن إن: ترامب يتجه لرفض المقترح الإيراني الجديد لإنهاء الحرب
ارتفاع الحرارة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ5 أيام المقبلة