طالب مصطفى جابر، دفاع المتهمين في قضية التعدي على أب ونجله بمنطقة باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، بتأجيل نظر الدعوى، كما طلب مناقشة شهود الإثبات الأول والثاني والرابع، وطلب عرض مقطع فيديو يُظهر أحد المتهمين في مكان مغاير لمكان الواقعة وفي نفس توقيت حدوثها.

مرافعة النيابة العامة

وقدمت النيابة العامة، ممثلة في المستشار كريم يحيى يوسف، مرافعة قوية خلال جلسات المحاكمة، أكدت خلالها أن الجريمة هزت الرأي العام وذاع صيتها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الجريمة

وأكدت النيابة أن الواقعة لم تقتصر على المجني عليهم فقط، بل امتدت آثارها لترويع كل أب وأم، معتبرة أنها تمثل استهتارًا بالقانون وتعديًا غير مقبول على هيبة الدولة.

الاعتداء على طفل

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين لم يكتفوا بالاعتداء على الأب، بل امتد الأمر لطفل لم يتجاوز عمره 5 سنوات، كان برفقة والده عقب أداء الصلاة في أول أيام شهر رمضان، ليعيش لحظات من الرعب في واقعة وصفت بأنها جريمة غدر.

بداية المحاكمة

وبدأت محكمة جنايات شبرا الخيمة نظر محاكمة المتهمين في الواقعة، برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، وعضوية عدد من المستشارين، حيث تم إحضار المتهمين من محبسهم وسط حراسة أمنية.

قرار الإحالة

وكان المستشار محمد الجندي، المحامي العام لنيابات جنوب بنها الكلية، قد قرر إحالة 7 متهمين للمحاكمة الجنائية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طفل باسوس"، لاتهامهم باستعراض القوة وحيازة أسلحة نارية وذخائر والشروع في قتل أب ونجله.

