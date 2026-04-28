إعلان

التطبيق خلال ساعات.. تغيير مواعيد غلق المحال والمقاهي والمطاعم

كتب : محمد نصار

03:47 م 28/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بدأت المحافظات على مستوى الجمهورية، اليوم الثلاثاء، في تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحال والمولات التجارية والمقاهي والمطاعم.

يأتي ذلك بعد انتهاء العمل بالقرار الاستثنائي الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، بشأن غلق المحلات 11 مساءً يوميًا ضمن خطة ترشيد الكهرباء نتيجة الحرب الإيرانية-الأمريكية.

المواعيد الصيفية للمحلات والمولات

تبدأ المحال والمولات التجارية عملها يوميًا اعتبارًا من الساعة 7 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساءً، على أن يتم مد ساعات الغلق حتى الساعة 12 منتصف الليل خلال أيام الخميس والجمعة، وكذلك في الإجازات والأعياد الرسمية.

مواعيد المطاعم والكافيهات

تعمل المطاعم والكافيهات، بما في ذلك الموجودة داخل المولات التجارية، يوميًا من الساعة 5 صباحًا وحتى الساعة 1 بعد منتصف الليل، مع السماح باستمرار خدمات التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة.

مواعيد الورش والأعمال الحرفية

تبدأ الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية العمل من الساعة 8 صباحًا حتى 7 مساءً يوميًا، مع استثناء الورش الواقعة على الطرق ومحطات الوقود أو المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين، والتي يتم تنظيم عملها بقرارات من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

أنشطة مستثناة من مواعيد الغلق

يستثني القرار عددًا من الأنشطة من الالتزام بمواعيد الغلق، من بينها محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، إلى جانب المحال ذات الطابع الليلي مثل محال بيع الخضروات والفاكهة والدواجن، وأسواق الجملة، فضلًا عن الصيدليات التي تعمل على مدار الساعة.

أحدث الموضوعات

استدلال خاطئ بالقرآن.. داعية شهير يرصد أخطاء في نظام الطيبات
أخبار مصر

استدلال خاطئ بالقرآن.. داعية شهير يرصد أخطاء في نظام الطيبات
ماذا قدم أحمد سيد زيزو للأهلي؟.. أرقام اللاعب مع الأحمر
رياضة محلية

ماذا قدم أحمد سيد زيزو للأهلي؟.. أرقام اللاعب مع الأحمر
هل تأثرت أسعار مواد البناء بعد رفع الوقود؟ الشعبة تجيب
اقتصاد

هل تأثرت أسعار مواد البناء بعد رفع الوقود؟ الشعبة تجيب
هل يستحق 700 ألف جنيه في الليلة؟.. 10 صور لـ أغلى مصيف في مصر
علاقات

هل يستحق 700 ألف جنيه في الليلة؟.. 10 صور لـ أغلى مصيف في مصر
كيف تطورت محادثات السلام بين واشنطن وطهران منذ بدء الهدنة؟
شئون عربية و دولية

كيف تطورت محادثات السلام بين واشنطن وطهران منذ بدء الهدنة؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"
لأول مرة منذ شهرين.. عبور ناقلة غاز مسال محمّلة بالكامل عبر مضيق هرمز
مصر تكثف التنسيق الدولي لدعم المفاوضات وخفض التوتر الإقليمي
من 3 مراحل.. تفاصيل المقترح الإيراني الأخير لوقف الحرب
مصراوي يكشف موقف الخطيب من رحيل توروب
سي إن إن: ترامب يتجه لرفض المقترح الإيراني الجديد لإنهاء الحرب
ارتفاع الحرارة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ5 أيام المقبلة