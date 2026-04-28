بدأت المحافظات على مستوى الجمهورية، اليوم الثلاثاء، في تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحال والمولات التجارية والمقاهي والمطاعم.

يأتي ذلك بعد انتهاء العمل بالقرار الاستثنائي الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، بشأن غلق المحلات 11 مساءً يوميًا ضمن خطة ترشيد الكهرباء نتيجة الحرب الإيرانية-الأمريكية.

المواعيد الصيفية للمحلات والمولات

تبدأ المحال والمولات التجارية عملها يوميًا اعتبارًا من الساعة 7 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساءً، على أن يتم مد ساعات الغلق حتى الساعة 12 منتصف الليل خلال أيام الخميس والجمعة، وكذلك في الإجازات والأعياد الرسمية.

مواعيد المطاعم والكافيهات

تعمل المطاعم والكافيهات، بما في ذلك الموجودة داخل المولات التجارية، يوميًا من الساعة 5 صباحًا وحتى الساعة 1 بعد منتصف الليل، مع السماح باستمرار خدمات التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة.

مواعيد الورش والأعمال الحرفية

تبدأ الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية العمل من الساعة 8 صباحًا حتى 7 مساءً يوميًا، مع استثناء الورش الواقعة على الطرق ومحطات الوقود أو المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين، والتي يتم تنظيم عملها بقرارات من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

أنشطة مستثناة من مواعيد الغلق

يستثني القرار عددًا من الأنشطة من الالتزام بمواعيد الغلق، من بينها محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، إلى جانب المحال ذات الطابع الليلي مثل محال بيع الخضروات والفاكهة والدواجن، وأسواق الجملة، فضلًا عن الصيدليات التي تعمل على مدار الساعة.

اقرأ أيضًا:

التنمية المحلية: 10.3 مليار جنيه استثمارات لتعزيز التنمية المستدامة بسيناء



