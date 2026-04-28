إعلان

المتهم يصرخ ويدعي الجنون.. ماذا جرى في محاكمة قاتل زوجته ورضيعه بالمنوفية؟

كتب : أحمد الباهي

04:02 م 28/04/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الأم وطفلها
  • عرض 4 صورة
    المحامي مع شفيقته المقتولة
  • عرض 4 صورة
    المتهم مع زوجته بعد زواجهما

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت جلسة محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته ورضيعه بقرية زنارة التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، مشاهد مثيرة داخل قاعة المحكمة، بعد أن دخل المتهم في نوبات صراخ وادعى فقدان قواه العقلية.

مشاهد داخل المحكمة

كشف محامي أسرة المجني عليها لموقع مصراوي، أن المتهم ظل يصرخ خلال الجلسة مدعيًا الجنون، في محاولة للتأثير على سير المحاكمة، وسط حالة من الترقب داخل القاعة.

طلب النيابة بالقصاص

رافعت النيابة العامة لحق المجني عليهما، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، مع إحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، لما ارتكبه من جريمة بشعة.

خلفية الجريمة

تعود أحداث الواقعة إلى أواخر عام 2025، حين أقدم المتهم على قتل زوجته وطفله الرضيع داخل مسكن الزوجية بقرية زنارة، مستخدمًا سلاحًا أبيض، في جريمة هزت الرأي العام.

تفاصيل صادمة

كشفت التحقيقات أن المتهم ارتكب جريمته بعد عودته من الخارج بفترة قصيرة، قبل أن ينشر صور الضحيتين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في واقعة أثارت حالة واسعة من الغضب بين الأهالي.

ضبط المتهم ومحاكمته

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم عقب ارتكاب الواقعة، وأحالته النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، التي تنظر القضية تمهيدًا للفصل فيها خلال الجلسات المقبلة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

إعلان

