لأول مرة منذ شهرين.. عبور ناقلة غاز مسال محمّلة بالكامل عبر مضيق هرمز

كتب : وكالات

03:30 م 28/04/2026

عبور ناقلة غاز مسال ارشيفية

أفادت شركة كبلر لتتبع السفن، بعبور ناقلة محملة بالكامل بالغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ أن أدّت الحرب في الشرق الأوسط إلى إغلاق الممر ملاحيًا في أوائل مارس الماضي.

وحسب بيانات "كبلر" التي حللتها وكالة فرانس برس، غادرت الناقلة "مبارك"، التي تشغلها شركة أدنوك الإماراتية، الخليج خلال شهر أبريل وعلى متنها 132,890 مترًا مكعبًا من الغاز المسال، بعد أن أتمّت شحن حمولتها من جزيرة داس الإماراتية في الثاني من مارس.

وأشارت البيانات إلى أن السفينة قامت بإغلاق نظام التتبع الآلي (AIS) نهاية مارس لمدة شهر، قبل أن يعاود النظام الإرسال مرة أخرى قبالة سواحل الهند يوم الاثنين.

وفي مذكرة تحليلية، قال تشارلز كوستروس، المحلل في كبلر: "من المحتمل أن تكون السفينة قد نجحت في عبور المضيق خلال عطلة نهاية الأسبوع في 18-19 أبريل، تزامنًا مع محاولات عدة سفن للعبور، لكن هذا الأمر لم يتأكد رسميًا بعد".

يُذكر أن ناقلة صحار كانت السفينة الوحيدة التي عبرت المضيق منذ مطلع مارس، لكنها كانت فارغة أو بحمولة محدودة جدًا.

ومنذ الأول من مارس، غادرت أكثر من 70 سفينة محملة بالخام منطقة الخليج، كانت معظمها من إيران.

