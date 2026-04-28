إعلان

مأساة في ليلة فرح.. مصرع شاب بطلقات خرطوش خلال زفاف صديقه بالزقازيق

كتب : ياسمين عزت

01:59 ص 28/04/2026

طلقة المجاملة تنهي حياة شاب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت قرية شيبة التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية واقعة مأساوية، بعدما لقي شاب مصرعه إثر إصابته بطلقات خرطوش خلال مشاركته في حفل زفاف أحد أصدقائه.

وبحسب المعلومات الأولية، كان الشاب قد حضر من قريته لمجاملة صديقه في حفل الزفاف، وخلال الاحتفال أقدم على إطلاق أعيرة نارية من سلاح خرطوش ابتهاجًا بالمناسبة، إلا أن الطلقات خرجت بشكل عشوائي وعادت لتصيبه، ما أسفر عن وفاته في الحال.

وتحولت أجواء الفرح إلى حالة من الحزن والصدمة بين الأهالي، بعد سقوط الشاب قتيلا وسط ذهول الحاضرين.

وتلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا بالواقعة، إذ انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان