إعلان

السيطرة على حريق نخيل بجوار مجلس مدينة قويسنا بالمنوفية (صور)

كتب : أحمد الباهي

11:05 م 27/04/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    النار أكلت الأشجار
  • عرض 5 صورة
    نشوب حريق في قويسنا
  • عرض 5 صورة
    تحقيقات حول أسباب الحريق
  • عرض 5 صورة
    النخيل يتحول لرماد في قويسنا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اندلع حريق، مساء اليوم الإثنين، بجوار مجلس مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، في عدد من أشجار النخيل والأشجار الأخرى، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي خشية امتداد النيران إلى المناطق السكنية المجاورة.

بلاغ سريع وتحرك فوري

أبلغ الأهالي الجهات المعنية فور اندلاع الحريق، وعلى الفور جرى التنسيق مع قوات الحماية المدنية، التي دفعت بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ خلال دقائق.

السيطرة قبل وقوع خسائر

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد إلى الأبراج السكنية والمنازل القريبة، ما حال دون وقوع خسائر بشرية أو مادية كبيرة.

متابعة ميدانية من رئيس المدينة

تواجدت هناء عقيلة، رئيس مركز ومدينة قويسنا، برفقة نائبها، في موقع الحادث، لمتابعة أعمال الإطفاء ميدانيًا حتى التأكد من السيطرة الكاملة على الحريق.

إجراءات قانونية لكشف الملابسات

اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع بدء الفحص للوقوف على أسباب اندلاع الحريق

قويسنا حريق الحماية المدنية المنوفية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان