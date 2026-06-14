قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، إن المنظمة مستعدة للعمل كوسيط في التحقق من الالتزام بالاتفاقية النووية المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران.

أضاف جروسي في تصريحات لوسائل إعلام على هامش ندوة نظمتها الوكالة للصحفيين في فيينا، حسبما نقلت عنه وكالة "يونهاب": "الأمر الأهم في عمل الوكالة هو التحقق، ومشاركتنا إجراء شكلي بالغ الأهمية لا بد منه".

وأضاف: "عندما يتوصلون إلى اتفاق ويطلبون منا تولي عملية التحقق، سأحتاج إلى التواصل مع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطلب موافقتهم على ذلك".

وخلال زيارته إلى سيئول في أبريل، عرض جروسي خدمات الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من بنود الاتفاق، مؤكدا أن أي اتفاق نووي أمريكي إيراني بدون آليات للتحقق سيبقى "مجرد حبر على ورق".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أن الولايات المتحدة وإيران ستوقعان اتفاقا يوم الأحد 14 يونيو وبعدها مباشرة سيفتح مضيق هرمز.

بدوره، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أمس أيضا، أن موعد توقيع مذكرة التفاهم وليس الاتفاق بين طهران وواشنطن ليس اليوم الأحد، مشددا على أن التركيز منصب على إنهاء الحرب بما فيها الحرب في لبنان.

وتؤكد إيران أن مذكرة التفاهم لا تتناول ملف طهران النووي الذي سيكون موضعا للنقاش في مفاوضات لاحقة، وفقا لروسيا اليوم.