محافظ الإسماعيلية يبحث مع السفير الصيني فرص الاستثمار ونقل التكنولوجيا (صور)

كتب : أميرة يوسف

08:46 م 27/04/2026
    سفير الصين
    زياره رسميه

استقبل اللواء أ.ح نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الإثنين، لياو ليتشيانغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مصر، والوفد المرافق له، لبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها الاستثمار والتعليم والتدريب، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين وسبل التغلب عليها.

تهيئة مناخ استثماري جاذب

أكد محافظ الإسماعيلية حرص المحافظة على دعم مناخ الاستثمار وتقديم التيسيرات اللازمة للمستثمرين، مشيرًا إلى أهمية إزالة المعوقات بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل مستدامة.

مقترح إنشاء مركز تدريب مهني

أوضح المحافظ وجود توجه لإنشاء مركز تدريب مهني متقدم يعتمد على التكنولوجيا الصينية، بهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل، خاصة داخل المناطق الصناعية والحرة.

علاقات استراتيجية متنامية

من جانبه، أكد السفير الصيني عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين، مشيرًا إلى أن التعاون الثنائي يشهد نموًا ملحوظًا بفضل الدعم المتبادل والزيارات الرسمية المستمرة.

دعم التنمية ونقل التكنولوجيا

وأشار السفير إلى دعم بلاده لخطط التنمية في مصر في إطار “رؤية مصر 2030”، مؤكدًا استمرار دعم الشركات الصينية العاملة في مصر، وتعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية والتعليم ونقل التكنولوجيا.

توسيع التعاون التجاري

لفت إلى اهتمام الجانب الصيني بفتح مجالات جديدة للتعاون التجاري، خاصة في قطاع تصدير المنتجات الزراعية، مستفيدًا من الإمكانات التي تتمتع بها محافظة الإسماعيلية.

اتفاق على خطوات تنفيذية

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والعمل على تحويل مجالات التعاون إلى مشروعات ملموسة تدعم التنمية المستدامة وتعزز الشراكة بين البلدين.

محافظ الإسماعيلية السفير الصيني رؤية مصر 2030 التنمية المستدامة

لغز حريق "فيلا أكتوبر" الذي أوقع "عصابة إيفان الأوكرانية" في فخ مباحث الجيزة
مشادات بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين خلال مؤتمر للأمم المتحدة.. ماذا حدث؟
المصري يفوز على سموحة في الدوري الممتاز
تناولها على معدة فارغة.. 5 أطعمة لصحة القلب وطرد السموم
بين التحذير والحقائق.. ماذا قال خبراء التغذية بعد مناشدة تامر حسني؟

