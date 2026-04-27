إعلان

19 سبتمبر بدء الدراسة.. 6 قرارات مهمة لمجلس جامعة الإسكندرية – صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

03:45 م 27/04/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    مجلس جامعة الإسكندرية (1)
  • عرض 5 صورة
    مجلس جامعة الإسكندرية (5)
  • عرض 5 صورة
    مجلس جامعة الإسكندرية (2)
  • عرض 5 صورة
    مجلس جامعة الإسكندرية (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدر مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس الجامعة، اليوم الاثنين، عدة قرارات وتوجيهات تتعلق بالامتحانات وموعد بدء العام الدراسي الجديد.

استعدادات امتحانات آخر العام بجامعة الإسكندرية

ووجه القائم بأعمال رئيس الجامعة الإسكندرية، بضرورة الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات ومعاهد الجامعة، بما يحقق أعلى درجات الانضباط داخل اللجان.

وشدّد على عمداء الكليات بالالتزام الكامل بالجداول الزمنية المقررة، وجاهزية اللجان وقاعات الامتحانات، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، إلى جانب اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية والاحترازية اللازمة، بما يضمن تذليل أية معوقات قد تواجههم.

موعد بدء العام الدراسي الجديد

ووافق المجلس على المقترح المبدئي للتقويم الجامعي للعام الدراسي 2026/2027، حيث تقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الأول في 19 سبتمبر 2026، على أن تنطلق امتحاناته في 2 يناير 2027.

ووفقًا للمقترح المبدئي، تبدأ إجازة منتصف العام في 23 يناير 2027، فيما يبدأ الفصل الدراسي الثاني في 6 فبراير 2027، ليصل إجمالي عدد أسابيع الدراسة إلى 32 أسبوعًا.

كرسي علمي جديد لدى منظمة اليونسكو

وقرر المجلس ترشيح مجال التراث الإسلامي والثقافي لإنشاء كرسي علمي لدى منظمة اليونسكو، وذلك في إطار دعم مجالات البحث العلمي المتخصص، وتعزيز الجهود الرامية إلى الحفاظ على التراث الثقافي وصونه، فضلًا عن توثيق ونشر المعرفة المرتبطة به على المستويين الإقليمي والدولي.

مركز لتقديم خدمات الدعم النفسي

وتضمنت القرارات إنشاء مركز «إنصات» لتقديم خدمات الدعم النفسي لكافة منتسبي جامعة الإسكندرية وأسرهم، من خلال فريق متخصص متعدد التخصصات، يعمل تحت إشراف أساتذة من الكليات المعنية، بهدف تقديم خدمات الإرشاد والدعم النفسي وفق أسس علمية.

14 مليون جنيه تبرعات لمستشفيات جامعة الإسكندرية

وفي سياق آخر، أعلن المجلس عن قبول تبرع من جامعة فاروس بقيمة 12 مليون و300 ألف جنيه، لتجهيز حجرة العمليات والعناية المركزة وأقسام الجراحة بالمستشفيات الجامعية، فضلًا عن تبرع بقيمة مليون و850 ألف جنيه مقدم من إحدى شركات المقاولات.

ترقية 16 عضو هيئة تدريس

ووافق المجلس على ترقية 16 عضو هيئة تدريس، 7 إلى وظيفة أستاذ، و9 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 16 مدرس، ومنح 70 درجة دكتوراه، و148 درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

