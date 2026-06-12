قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة تشمل إعلان وقف الحرب في كافة الجبهات بما فيها لبنان.

وأوضح عراقجي، في تصريحات إعلامية نقلتها وكالة تسنيم الإيرانية، اليوم الجمعة، أن المسار التفاوضي يتضمن مرحلتين، تبدأ الأولى بتوقيع مذكرة تفاهم مع واشنطن، تليها مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي.

وأكد أن إيران تفضل عدم الخوض في تفاصيل الاتفاق قبل الوصول إلى نتيجة نهائية، مشيرًا إلى أن بلاده حققت نصرًا استراتيجيًا في الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأضاف أن مناقشة ملفي البرنامج النووي والعقوبات تم تأجيلها إلى المرحلة الثانية التي تستمر 60 يومًا.

وتابع عراقجي "أن الأعداء واجهوا مقاومة مستميتة وصلبة من القوات المسلحة والشعب الإيراني"، مضيفًا أن الدبلوماسية الإيرانية تهدف إلى دعم الجبهة الداخلية وتثبيت ما تحقق ميدانيًا.

وأشار إلى أن إيران تعتبر نفسها منتصرة في الميدان، وأن مسؤولين أجانب يرون أنها خرجت من الحرب أقوى.

وشدد على أنه لم يتم توقيع أي تفاهم حتى الآن، مع احتمال إدخال تعديلات على بعض البنود، مؤكدًا أن طهران لم تتراجع أمام التهديدات، وأنها أبلغت الطرف الآخر أن لغة التهديد تأتي بنتائج عكسية.

وفيما يتعلق بلبنان، قال عراقجي إن إنهاء الحرب يعني انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة في جنوب لبنان، مضيفًا أن هذا الموقف تم إبلاغه للطرف الآخر بوضوح.

قال عراقجي إن إمكانية توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة إلكترونيًا خلال الأيام القليلة المقبلة واردة، مشيرًا إلى أنه بمجرد الانتهاء من المراحل النهائية للمفاوضات سيتم توقيع الاتفاق والإعلان عنه عبر التوقيع عن بُعد في المرحلة الأولى.

وأضاف عراقجي أن ذلك قد يتم خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحًا أن “العدو” حاول في السابق تحقيق أهدافه عبر التفاوض ثم لجأ إلى الحرب بعد فشله، قبل أن يعود مرة أخرى إلى مسار التفاوض.

وأكد أن مذكرة التفاهم لا تتجاوز صفحتين، لكنها خضعت لمراجعة دقيقة متكررة لكل كلمة فيها.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يشرف بشكل كامل على مجريات المفاوضات، مع وجود لجنة خاصة ترفع تقاريرها بشكل مستمر بحسب الحاجة.

وأوضح عراقجي أنه تم تأجيل ملفي رفع العقوبات والبرنامج النووي إلى الاتفاق النهائي، على أن يتم البت في مسألة التخصيب ومخزون المواد المخصبة ضمن تلك المرحلة.

وقال إن الموقف الإيراني يتمثل في معالجة المواد المخصبة بنسبة 60% داخل إيران.

وفيما يتعلق بمضيق هرمز، أشار إلى أن رفع الحصار البحري الأمريكي كان من أول البنود التي تم تأكيدها في التفاهم، مضيفًا أن مشاورات جرت مع سلطنة عمان حول إدارة المضيق، مع احتمال صدور خطة عمل مشتركة قريبًا.

ولفت إلى أن مستقبل إدارة مضيق هرمز لن يكون كما كان في السابق، مؤكدًا أن السيادة عليه تعود لإيران وسلطنة عمان، وأن الخدمات لن تكون مجانية كما في الماضي.

وشدد على أن الفرق في هذه المرحلة يتمثل في أن التفاهم الحالي يمثل خطوة أولى قبل الاتفاق النهائي، مؤكدًا أنه في حال عدم تنفيذ التفاهمات فلن يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية.

وأضاف أن إيران تتعامل بحذر مع أطراف لا تلتزم بتعهداتها، وأن التجربة السابقة أثبتت وجود صعوبات في التنفيذ، ما يستوجب ضمانات أكثر صرامة في المرحلة المقبلة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، التوصل إلى نص نهائي متفق عليه لاتفاق السلام بين إيران وأمريكا.

وفي منشور عبر منصة "إكس" أكد شريف، إنه في خضم جهود الوساطة المكثفة التي تبذلها باكستان، تدرك إسلام آباد تمامًا ما وصفها بحملة التضليل الإعلامي المتواصلة التي يشنها من يسعون إلى تخريب اتفاق السلام.

وأوضح رئيس الوزراء الباكستاني أنه تم التوصل إلى نص نهائي متفق عليه للاتفاق، مشيرًا إلى أن باكستان تعمل حاليا بالتعاون الوثيق مع الجانبين لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية.