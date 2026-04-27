أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع قطاعاتها في محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، في إطار الاستعداد للتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار وضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون تأثر.

خطة انتشار استباقية للمعدات

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب مهندس أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، حيث تم الدفع بسيارات الكسح والبدالات إلى المناطق الأكثر عرضة لتجمع المياه، إلى جانب الميادين الرئيسية والمحاور الحيوية والأنفاق، بما يسهم في تحقيق سرعة الاستجابة والحفاظ على السيولة المرورية.

أمطار متفاوتة في بورسعيد واستقرار بالإسماعيلية والسويس

شهدت محافظة بورسعيد سقوط أمطار تراوحت شدتها بين الخفيفة والمتوسطة، وتم التعامل معها فورًا من خلال الفرق الفنية والمعدات، ما ساعد على منع التكدسات المرورية. في المقابل، سادت حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية بمحافظتي الإسماعيلية والسويس، مع استمرار تمركز الفرق الفنية كإجراء احترازي.

فرق طوارئ تعمل على مدار الساعة

قامت الشركة بتشكيل فرق فنية متخصصة تعمل بنظام النوبتجيات على مدار 24 ساعة، في حالة جاهزية كاملة للتدخل السريع والتعامل مع أي انسدادات طارئة في شبكات الصرف الصحي الناتجة عن سقوط الأمطار.

جاهزية المحطات وتأمين مصادر الطاقة

وأكد رئيس الشركة جاهزية جميع محطات الرفع والمعالجة، مع تأمين المولدات الكهربائية كبدائل تشغيل فورية في حال انقطاع التيار الكهربائي، لضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع.

متابعة لحظية عبر غرف العمليات

تم تفعيل غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية بالمحافظات الثلاث، لمتابعة تطورات الطقس وفقًا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية، بما يتيح سرعة اتخاذ القرار وتحريك المعدات عند الحاجة.

دعوة للتعاون والإبلاغ عن الأعطال

ناشدت الشركة المواطنين بضرورة التعاون والإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار أو أعطال طارئة من خلال الخط الساخن (125) أو الصفحة الرسمية للشركة عبر موقع فيسبوك.