تفقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، خلال جولته بمدينة شبرا الخيمة، مبنى "بنزايون" التابع لمجلس المدينة، والمقام على مساحة إجمالية تُقدّر بنحو 4000 متر مربع، والذي ظل مغلقًا لفترة طويلة دون استغلال.

وأكد المحافظ أن المبنى يمثل فرصة استثمارية واعدة، نظرًا لموقعه الحيوي ومساحته الكبيرة، مشددًا على أن استمرار إغلاقه لا يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.

توجيهات عاجلة لإعداد ملف استثماري

وجّه المحافظ بسرعة إعداد ملف استثماري متكامل للمبنى، تمهيدًا لطرحه أمام المستثمرين، بما يحقق أقصى استفادة اقتصادية وتنموية، ويسهم في دعم موارد المحافظة وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جولة ميدانية ومتابعة الأصول

تأتي الجولة في إطار متابعة المحافظة للأصول التابعة لها والعمل على حصرها واستغلالها بالشكل الأمثل، بما يضمن تحويل المباني غير المستغلة إلى مشروعات ذات عائد اقتصادي وخدمي.

المرافقون

رافق المحافظ خلال الجولة نائب المحافظ، ورئيس مدينة شبرا الخيمة، ورئيس حي غرب شبرا الخيمة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب.