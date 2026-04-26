انطلقت، اليوم الأحد، فعاليات الاصطفاف الخاصة بالتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صفر 165" بمدينة طور سيناء.

أتى ذلك بحضور لفيف من القيادات العسكرية والتنفيذية، من بينهم: علي حمادة رئيس مدينة الطور، والدكتور هيثم الشنهاب وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد عبد الهادي مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتورة وفاء رضا مدير مديرية التربية والتعليم، ومحمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.

جولة تفقدية ومعسكر الإيواء

أجرى القيادات العسكرية جولة تفقدية لمتابعة خيم الإيواء العاجل، حيث أشادوا بمستوى الجاهزية ووعي الأطفال والطلاب المشاركين في السيناريو التدريبي، مؤكدين أهمية هذه التدريبات في رفع كفاءة مؤسسات الدولة لمواجهة الأزمات والكوارث.

وقدم علي حمادة، رئيس مدينة الطور، شرحًا تفصيليًا حول معسكر الإيواء، موضحًا أنه يضم 50 خيمة تشمل مختلف الخدمات مثل الإيواء، الرعاية الصحية، الدعم النفسي، التموين، والتسجيل، إلى جانب أنشطة تعليمية وثقافية واجتماعية متنوعة.

تجهيزات وخدمات متكاملة

تم تجهيز المعسكر بالتنسيق مع عدد من الجهات، منها مديرية الصحة، الهيئة العامة للرعاية الصحية، الهلال الأحمر، التموين، التربية والتعليم، الثقافة، الشباب والرياضة، الأوقاف، الزراعة، والمجتمع المدني، بما يضمن توفير خدمات شاملة للمتدربين.

كما يتضمن موقع الاصطفاف 59 معدة ثقيلة متنوعة تشارك بها مختلف الجهات التنفيذية، في إطار محاكاة واقعية لسيناريوهات الأزمات والكوارث.

دور التعليم والمشاركة الطلابية

من جانبها، أكدت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم، أن مشاركة الطلاب جاءت بصورة متميزة تعكس روح الانضباط والجاهزية، وقدرتهم على التعامل مع المواقف الطارئة، مشيرة إلى أهمية هذه المشاركات في تعزيز وعي الأجيال الجديدة ودعم جهود الدولة في بناء مجتمع قادر على مواجهة التحديات.