استهل الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولته بتفقد سوق المنيل للخضار والفاكهة بحي غرب شبرا الخيمة، حيث وجّه باستكمال أعمال التطوير وإعادة تأهيله ليصبح سوقًا حضاريًا منظمًا.

وشدد المحافظ على ضرورة رفع الإشغالات وتنظيم حركة الدخول والخروج، وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للتجار والمواطنين بما يضمن تحسين جودة الخدمات داخل السوق.

مشروعات خدمية وترفيهية بشارع 135

كما تفقد المحافظ امتداد شارع الخمسين حتى شارع 135، موجّهًا بمراجعة ملكيات الأراضي بالمنطقة لدراسة إمكانية تنفيذ مشروعات خدمية وترفيهية وملاعب كرة قدم ومناطق مخصصة للشباب.

وأكد أن هذه الخطوات تأتي في إطار تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة المناطق الحيوية بشبرا الخيمة.

تنظيم مروري وتطوير البنية التحتية

واختتم المحافظ جولته بتفقد تقاطع شارع 135 مع محور العصار، موجّهًا بإعادة التخطيط المروري ورصف الموقع بالتنسيق مع إدارة المرور، بما يحقق السيولة المرورية ويحد من التكدسات.

متابعة ميدانية مستمرة

تأتي الجولة في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات التطوير على أرض الواقع، ورفع كفاءة الخدمات والمرافق داخل المدن الحيوية بمحافظة القليوبية.