محافظ القليوبية يوجه باستكمال تطوير سوق المنيل ويتفقد شارع الخمسين (صور)

كتب : أسامة علاء الدين

08:41 م 26/04/2026
    محافظ القليوبية يتفقد تطوير سوق المنيل (1)
    محافظ القليوبية يتفقد تطوير سوق المنيل (3)

استهل الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولته بتفقد سوق المنيل للخضار والفاكهة بحي غرب شبرا الخيمة، حيث وجّه باستكمال أعمال التطوير وإعادة تأهيله ليصبح سوقًا حضاريًا منظمًا.
وشدد المحافظ على ضرورة رفع الإشغالات وتنظيم حركة الدخول والخروج، وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للتجار والمواطنين بما يضمن تحسين جودة الخدمات داخل السوق.

مشروعات خدمية وترفيهية بشارع 135

كما تفقد المحافظ امتداد شارع الخمسين حتى شارع 135، موجّهًا بمراجعة ملكيات الأراضي بالمنطقة لدراسة إمكانية تنفيذ مشروعات خدمية وترفيهية وملاعب كرة قدم ومناطق مخصصة للشباب.
وأكد أن هذه الخطوات تأتي في إطار تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة المناطق الحيوية بشبرا الخيمة.

تنظيم مروري وتطوير البنية التحتية

واختتم المحافظ جولته بتفقد تقاطع شارع 135 مع محور العصار، موجّهًا بإعادة التخطيط المروري ورصف الموقع بالتنسيق مع إدارة المرور، بما يحقق السيولة المرورية ويحد من التكدسات.

متابعة ميدانية مستمرة

تأتي الجولة في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات التطوير على أرض الواقع، ورفع كفاءة الخدمات والمرافق داخل المدن الحيوية بمحافظة القليوبية.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ماسك يقترب من إطلاق خدمة "X Money" المالية على "إكس".. ما القصة؟
أخبار و تقارير

ماسك يقترب من إطلاق خدمة "X Money" المالية على "إكس".. ما القصة؟
مع اقتراب ميت جالا 2026.. أسوأ إطلالات أثارت الجدل العام الماضي
الموضة

مع اقتراب ميت جالا 2026.. أسوأ إطلالات أثارت الجدل العام الماضي

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة وشبورة مائية وفرص أمطار غدًا الإثنين
أخبار مصر

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة وشبورة مائية وفرص أمطار غدًا الإثنين
"وحشتيني يا أختي".. رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى ميلاد شقيقتها "ناهد" برسالة
زووم

"وحشتيني يا أختي".. رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى ميلاد شقيقتها "ناهد" برسالة
بعد قرار لجنة الأزمات.. تعرف على مواعيد فتح وغلق المحال العامة
أخبار مصر

بعد قرار لجنة الأزمات.. تعرف على مواعيد فتح وغلق المحال العامة

بعد قرار لجنة الأزمات.. تعرف على مواعيد فتح وغلق المحال العامة
العودة للمواعيد الطبيعة.. لجنة إدارة الأزمات تقرر إلغاء غلق المحلات في الحادية عشر مساءً
تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
محاولة اغتيال ترامب.. مشاهد بالفيديو والصور توثق لحظات الرعب
السيسي يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قال؟
وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟